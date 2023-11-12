Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
День народного единства отпраздновала татаро-башкирская община Таджикистана
Члены Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» из Душанбе и ближайших городов провели вечер, посвященный государственному празднику России — Дню народного единства. Об этом сообщили журналисту «Татар-информа» в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане.
Выступавшие вспомнили историю дня воинской славы 4 ноября, а также обсудили текущую геополитическую повестку, роль России в сохранении исторической справедливости и традиционных ценностей.
«Здесь, в Таджикистане, мы живем одной семьей — и русские, и татары, и башкиры, и таджики. Мы имеем общую историю и традиции, их передаем и своим детям», — заметила руководительница центра «Дуслык» Римма Хамзина.
Представители общины не забывают своих корней: на празднике звучали песни и стихи о России, где в общем доме живут сотни народностей, на русском и татарском языках.
Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»