День народного единства отпраздновала татаро-башкирская община Таджикистана

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

Члены Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» из Душанбе и ближайших городов провели вечер, посвященный государственному празднику России — Дню народного единства. Об этом сообщили журналисту «Татар-информа» в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане.

Выступавшие вспомнили историю дня воинской славы 4 ноября, а также обсудили текущую геополитическую повестку, роль России в сохранении исторической справедливости и традиционных ценностей.

«Здесь, в Таджикистане, мы живем одной семьей — и русские, и татары, и башкиры, и таджики. Мы имеем общую историю и традиции, их передаем и своим детям», — заметила руководительница центра «Дуслык» Римма Хамзина.

Представители общины не забывают своих корней: на празднике звучали песни и стихи о России, где в общем доме живут сотни народностей, на русском и татарском языках.

Ранее на встрече с представителями религиозных конфессий Президент РФ Владимир Путин отмечал: «Необходимо всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие — это основа российской государственности, а любая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую».

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.