День молодежи в Казани обошелся бюджету республики в 10 млн рублей

На проходящее сегодня в Казани, в экстрим-парке «Урам», празднование Дня молодежи из бюджета Татарстана было выделено около 10 млн рублей. Это примерно треть средств, потраченных на праздник, рассказал «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Треть бюджета Дня молодежи в Казани выделена Правительством Республики Татарстан. Это порядка 10 млн рублей. Благодаря поддержке Росмолодежи и сторонних партнеров удалось организовать такой масштабный праздник», — пояснил собеседник агентства.

Казань попала в шорт-лист городов, где организацию Дня молодежи поддерживает профильное федеральное агентство. Сейчас в экстрим-парке «Урам» работают множество площадок, а вечером для гостей и жителей столицы Татарстана выступят «Иванушки International» и Niletto.