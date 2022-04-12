«Вошел в число перспективных ученых»: как физик из Казани готовился к полету на Луну

Доктор физико-математических наук, профессор Марс Фаткуллин стал первым татарстанцем, попавшим в отряд космонавтов. Он готовился к участию в лунной программе, которую свернули из-за аварии космического корабля. Воспоминаниями об известном земляке с корреспондентом «Татар-информа» поделились его дочь Лада Фаткуллина и племянник Наиль Фаткуллин.

Марс Фаткуллин стал первым татарстанцем, попавшим в отряд космонавтов Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

«Папа мне рассказывал, что немецкий язык преподавал завхоз, потому что был на войне»

Вспоминая об отце, Лада Колосова (в девичестве — Фаткуллина) рассказала, что ее папа был очень прямолинейным и конкретным человеком.

Марс Фаткуллин родился 14 марта 1939 года в селе Старое Шаймурзино, ТАССР. Будучи школьником, он поражал одноклассников и педагогов талантами в области точных наук. Но, как и все мальчишки того времени, он мечтал стать военным. Поэтому после окончания школы в 1956 году он поехал поступать в танковое училище в Ульяновске, но не поступил из-за высокого роста. Тогда юноша подал документы в Казанский государственный университет на физико-математический факультет и, сдав экзамены даже без знания русского языка, был зачислен на первый курс.

«Вы представьте себе, достиг такого результата после деревенской школы. Папа мне рассказывал, что немецкий язык преподавал завхоз, потому что был на войне», — поделилась собеседница агентства.

После окончания учебы в Казанском университете Марса Фаткуллина распределили в аспирантуру Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

Помимо увлечения точными науками Марс Фаткуллин был очень спортивным, занимался волейболом. «Он был спортивным, поджарым. Также увлекался шахматами, преферансом. В 60-е годы физики были очень модными. И это были как раз те шестидесятники, которые собирались дома, играли в преферанс, пили кофе», — вспоминает Лада Фаткуллина.

«Он два года подряд проходил общекосмическую спецподготовку»

После окончания учебы в Казанском университете Марса Фаткуллина распределили в аспирантуру Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН), находившегося в городе Троицке Московской области.

В 1965 году Марс Фаткуллин защитил кандидатскую диссертацию, и в этом же году ему предложили стать космонавтом Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

В 1965 году Марс Фаткуллин защитил кандидатскую диссертацию, и в этом же году ему предложили стать космонавтом, так как при разработке трехместного космического корабля «Союз» появилась возможность отправить в космос профессионального ученого.

«Он расстроился, потому что очень хотел остаться в Казани, в университете, но его кто-то опередил, у кого-то были связи, а у него не было ничего, — рассказывает дочь физика. — В итоге „бедного страдальца“ направили в Москву, здесь он вел активный образ и в общественной, и в партийной жизни. Когда попал в отряд космонавтов в 1966 году, то переехал в Звездный Городок. Там от Академии наук он два года подряд проходил общекосмическую спецподготовку и вошел в число четверых перспективных ученых для их участия в лунной программе. Однако полететь не получилось, возникли неприятности с испытанием программы „Восход“, она была свернута», — вспоминает дочь профессора.

Четвертый в списке отряда РАН – Марс Фаткуллин Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

«Папа ставил пластинку и учил английский язык, собираясь на работу»

В 1968 году Марс Фаткуллин вернулся в академгородок Троицка, в 39 лет защитил докторскую диссертацию, а позже стал заведующим лабораторией физики неоднородности атмосферы ИЗМИРАН. «У него была своя школа учеников, он был физиком-теоретиком узкого профиля. Отец взаимодействовал и с военными, так как занимался исследованиями высших слоев ионосферы, это связано с ракетными войсками», — поделилась Лада Фаткуллина.

Параллельно Марс Фаткуллин выучил английский язык. «Каждое утро в нашем доме звучала английская речь. Папа ставил пластинку и учил английский язык, собираясь на работу», — вспоминает дочь. Также ученый занимался переводами научных трудов. За перевод одного из таких «талмудов» получил внушительный гонорар, на который купил себе машину.

В 1968 году Марс Фаткуллин вернулся в академгородок Троицка, в 39 лет защитил докторскую диссертацию Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

Марс Фаткуллин часто ездил в загранкомандировки, несмотря на режим в СССР. «Несколько месяцев работал в Индии, Германии. Был куратором отделения АН РТ в Туркменистане, Казахстане, там были совместные проекты, там он также преподавал», — поделилась дочь космонавта.

«Это был человек дела. Такой татарский характер! Нам он всем генетически передался, мы не можем сидеть на месте. Папа был папой. Он был всем! — заявляет Лада Фаткуллина. — К сожалению, отец принимал все близко к сердцу, полностью погружался во все, и это привело к тому, что в 48 лет его разбил инсульт. После операции он продолжал вести научную деятельность, но жизнь разделилась на “до” и “после”. Он боролся с медицинской системой, не хотел получать инвалидность».

«Это был человек дела. Такой татарский характер! Нам он всем генетически передался, мы не можем сидеть на месте» Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

«Село Старое Шаймурзино — это уникальное место, поразительная земля, настоящий кладезь людей»

В 2003 году, спустя 16 лет, с Марсом Фаткуллиным вновь случился инсульт. Марс Фаткуллин умер 15 апреля и был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Лада Фаткуллина по образованию политолог, окончила экономический факультет МГУ. Младшая дочь профессора — Сабина Фаткуллина окончила Институт иностранных языков, живет в Лондоне 20 лет.

Сестры собираются приехать на малую родину отца — село Старое Шаймурзино в Дрожжановском районе, однако из-за пандемии поездка пока не состоялась. Здесь же расположен федеральный музей «Земля и люди», где хранятся данные об известных выходцах с этой земли, в том числе и о Марсе Фаткуллине и его старшем брате, также известном ученом Фидаи Фаткуллине.

Сестры собираются приехать на малую родину отца — село Старое Шаймурзино в Дрожжановском районе Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

«Село Старое Шаймурзино — это уникальное место, поразительная земля, настоящий кладезь людей. Здесь родились оперные певцы, генералы, ученые. Со всеми родственниками поддерживаем теплые отношения, наших татар любимых обожаем», — говорит Лада Фаткуллина.

«Дядя занимался вопросами распространения волн в ионосфере и обработкой экспериментальных результатов»

Сын Фидаи Фаткуллина и племянник Марса Фаткуллина — физик-теоретик, профессор Наиль Фаткуллин пошел по стопам отца и дяди. Окончил Казанский государственный университет, работает на кафедре физики молекулярных систем.

«Мой дядя был связан с космосом. Проще говоря, дядя занимался вопросами распространения волн в ионосфере и обработкой экспериментальных результатов. Это теоретические исследования. Я тоже физик, но из другой области», — рассказывает Наиль Фаткуллин.

Наиль Фаткуллин: «Дядя был для меня примером» Фото: kpfu.ru

«Я пошел не на математику, а на физику во многом благодаря своему дяде Марсу Нургалиевичу. Дядя был для меня примером», — поделился Фаткуллин.

Почему же не состоялся полет в космос, Наиль Фаткуллин ответить не может, но предполагает, что причиной могло стать неудачное испытание с космическим кораблем «Союз», вследствие которого программа была свернута.

«В 1967 году произошло крушение борта, во время которого при приземлении погиб космонавт. Я был тогда в девятом классе, и родители мне рассказали, что в числе кандидатов должен был лететь мой дядя. Естественно, в те годы я расстроился, что он не полетел в космос, а с другой стороны, теперь понимаю — слава богу, он прожил. Со мной дядя никогда об этом не разговаривал, это все-таки секретные данные», — делится ученый.

Старший брат Марса также известный ученый Фидаи Фаткуллин Фото: предоставлено Ладой Колосовой (Фаткуллиной)

Марс Нургалиевич Фаткуллин родился 14 марта 1939 года в селе Старое Шаймурзино Татарской АССР. Окончил среднюю школу. В 1961 году выучился на физика в Казанском государственном университете; в 1965 году окончил аспирантуру ИЗМИРАН, защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. 17 ноября 1978 года получил степень доктора физико-математических наук.

С 1961 года — инженер, с 1968-го — старший научный сотрудник, затем профессор, заведующий лабораторией физики неоднородности атмосферы ИЗМИРАН в Троицке.

Осенью 1966 года прошел медицинское обследование в Центральном научно-исследовательском институте автоматики и гидравлики в качестве кандидата для отбора в группу космонавтов-ученых, 31 октября 1966 года получил допуск Главной медицинской комиссии к спецтренировкам. 22 мая 1967 года был зачислен в группу кандидатов в космонавты АН СССР.

С июня 1967 по июнь 1968 года прошел общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов, но был переведен в резерв из-за отсутствия научной программы полета. В августе 1968 года вернулся в ИЗМИРАН. В конце 1970 года уволился из группы по собственному желанию. Умер 15 апреля 2003 года от инсульта.