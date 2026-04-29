Общество 29 апреля 2026 17:56

День коренных малочисленных народов России впервые отметят в Югре

Празднование Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации впервые пройдет 30 апреля в Национальном центре «Россия» в Югре. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Эта дата была установлена в ноябре 2025 года указом Президента Владимира Путина. Выбор дня связан с историческим событием: 30 апреля 1999 года был принят федеральный закон, впервые закрепивший правовые гарантии для коренных малочисленных народов России.

Учреждение праздника направлено на сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры этих народов.

В праздничных мероприятиях в Национальном центре «Россия» в Югре примут участие более 250 человек. Среди них – представители общественных организаций и общин коренных народов Севера, деятели культуры, почетные жители округа, а также представители органов государственной и муниципальной власти.

Основной темой программы станет сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре.

Для гостей подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. Участникам представят объекты нематериального этнокультурного наследия Югры, включенные в федеральный реестр. Также будет открыта фотовыставка архивных снимков ТАСС «Наши народы Севера: фотохроника с 1968 года».

В программе предусмотрены лекции, экскурсии, мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам и игре на музыкальных инструментах, этноигровой фестиваль, а также дегустация северных травяных чаев.

Впервые по инициативе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Югре пройдет слет студентов обско-угорских народов под названием «Студенчество. Традиции. Семья».

Организаторами выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в регионе, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», а также партнеры проекта – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, ТАСС, Дом народов России и общественная организация «Спасение Югры».

Цель мероприятий – сохранение культурного наследия коренных народов Югры как важной части государственной национальной политики России и автономного округа.

В рамках Года единства народов России для взрослых и детей проведут просветительские лекции «Ценности, которые нас объединяют», организованные Домом народов России.

Также в рамках Года молодой семьи состоится региональный научно-практический семинар культурно-просветительского проекта «Этноигротека обско-угорских народов». Он объединит ученых, экспертов и молодые семьи, которые хотят передавать традиционные игры коренных народов детям.

Кроме того, представители коренных народов смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки.

Завершится праздничный день концертом хантыйской певицы, исполнительницы фольклора и актрисы Веры Кондратьевой под названием «Голос Югры».

#Год единства народов России #югра
