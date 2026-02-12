news_header_top
Культура 12 февраля 2026 12:46

День книгодарения пройдет в Национальной библиотеке РТ

В День книгодарения, 14 февраля, Национальная библиотека РТ присоединится к международной акции, объединяющей людей и прививающей любовь к чтению.

Программа праздничных мероприятий включает встречи книжных клубов, книжное шоу и эксклюзивные экскурсии. На протяжении всего дня в холле библиотеки будет работать «книжный развал», где можно оставить свою книгу (в хорошем состоянии) и бесплатно забрать любую понравившуюся.

Для участия в некоторых мероприятиях необходима регистрация.

Международная акция книгодарения одновременно пройдет в более чем 40 странах, включая Россию. День книгодарения отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Праздник направлен на популяризацию бумажной книги и благотворительность, призывая дарить книги детям и друзьям, а также передавать их в библиотеки.

#национальная библиотека рт
