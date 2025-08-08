День кино Кыргызстана пройдет на фестивале «Алтын минбар»

На XXI Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар» пройдет День кино Кыргызстана. Откроется он 7 сентября в кинотеатре «Мир», сообщается на официальном сайте мероприятия.

Кыргызстан традиционно участвует в конкурсных программах фестиваля. Режиссеры из этой страны уже не раз становились лауреатами главных наград. Так, фильм «Курманжан Датка» («Королева гор») режиссера Садыка Шер-Нияза получил гран-при на XI фестивале «Алтын минбар», а картина «Песнь древа» Айбека Дайырбекова стала победителем XV фестиваля.

В этом году в номинации «Короткометражные игровые фильмы» представят фильм «Мать урожая» режиссера Ибадыллы Аджибаева, а во Внеконкурсной программе «Россия-Исламский мир» покажут «Потанцуйте с мамой» Дастана Мадалбекова.

Таалайбек Кулмендеев привезет в Казань фильм «Продается дом», а Темирлан Абылкасымов – дебютную полнометражную картину «Error 404».

Также в программе Дня кино Кыргызстана – драма «Я помню» Актана Арыма Кубата. Творчество этого режиссера называют «поэтическим символом Центральной Азии». Фильм получил гран-при «Азиатского Оскара» (APSA), а актриса Таалайкан Абазова была отмечена за лучшую женскую роль на XV Ташкентском кинофестивале.

Фестиваль «Алтын минбар» пройдет в Казани с 5 по 9 сентября.