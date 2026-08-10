День казанского жизнелюба пройдет 18 августа в парке «Крылья Советов». Гостей ждут мастер-классы, выставки достижений, лекции, спортивные занятия и концерт творческих коллективов. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

В парке развернется ярмарка городских учреждений, где горожане смогут познакомиться с направлениями проекта «Жизнелюб» и записаться в кружки и секции. На различных площадках пройдут мастер-классы, выставки достижений, лекторий и спортивные занятия, а на главной сцене состоится многочасовой концерт творческих коллективов.

В прошлом году День казанского жизнелюба собрал более 12 тыс. горожан. В этом году на праздник пригласили делегацию из Китая. Зарубежные гости посетят его в рамках международного форума «РОСТКИ» и познакомятся с казанской практикой активного долголетия.

«Сегодня Казань сложно представить без этого сплоченного сообщества активных пенсионеров, которые вдохновляют нас, занимаются творчеством, живут ярко и насыщенно», – отметил Азат Абзалов.

На празднике также откроется запись на тренировки нового сезона «Игр долголетия». В этом году спартакиада объединила более 4,5 тыс. участников и 2,5 тыс. болельщиков. Проект стал одним из десяти победителей Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия, на который поступило 2683 заявки.

«Жизнелюб» действует в Казани уже 10 лет. Занятия более чем по 20 направлениям проходят на 100 городских площадках. В 2025 году для пенсионеров организовали свыше 10 тыс. занятий, число посещений превысило 796 тыс.

«Подавляющее большинство тех, кто участвует в проекте “Жизнелюб”, молоды душой и дадут фору многим. Всякий раз, когда с ними встречаешься, видишь задор, желание жить, творить, общаться. Все – и обучение, и активный отдых – мы обязательно будем продолжать поддерживать с главами районов. Важно вовлекать и дальше новых участников этого проекта», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.