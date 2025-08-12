Фото: пресс-служба ЦИК РТ

«День избирателя» — серия выездных мероприятий, организованных Центральной избирательной комиссией республики – прошел в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Этот проект проводится регулярно перед каждой избирательной кампанией и направлен на повышение готовности избирательных участков, профессионального уровня членов избиркомов и информированности граждан о выборах.

За месяц до выборов Раиса Республики Татарстан особое внимание уделяется проверке обеспеченности участков всем необходимым для голосования и качеству подготовки организаторов выборов. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев подчеркнул, что «День избирателя» является традиционным форматом работы комиссии и стандартом взаимодействия с избирателями.

По его словам, в таких мероприятиях сочетаются живое общение, ответы на вопросы, образовательные занятия для членов участковых комиссий, а также встречи с молодыми и впервые голосующими гражданами. Он отметил, что к организации этих дней всегда подходят с полной отдачей, и выразил уверенность, что ни один участник не останется равнодушным.

В рамках мероприятия эксперты ЦИК Татарстана провели обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий из Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов, разъяснили задачи подготовки к Единому дню голосования, который состоится 14 сентября, и осмотрели избирательный участок №1780. Особое внимание уделили оценке его соответствия программе «Доступная среда».

Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова отметила, что комиссия всегда внимательно следит за условиями голосования для маломобильных граждан, оценивает удобство кабинок для избирателей на инвалидных колясках, наличие трафаретов с шрифтом Брайля и информационных материалов с крупным шрифтом для слабовидящих. Она подчеркнула, что голосование должно быть комфортным для всех без исключения.

Андрей Кондратьев также рассказал о проекте «День избирателя» как важной форме взаимодействия с общественностью и о республиканском конкурсе «Всей семьей на выборы». Во время встречи с активистами Лаишевского района представители ЦИК ответили на вопросы жителей и призвали их принять активное участие в Едином дне голосования 2025 года.

В мероприятиях приняли участие глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов и куратор образовательной программы комиссии Валентина Каменькова.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Хафиз Миргалимов (КПРФ).