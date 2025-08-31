Всероссийские скачки, визит Раиса РТ: как в Казани прошел День города и Республики

Фото: Салават Камалетдинов /«Татар-Информ»

В День города Казани и Республики Татарстан в столице РТ прошли скачки России на Приз Президента Российской Федерации. За внушительный призовой фонд в 38 млн. рублей боролись самые сильные спортсмены страны, приехавшие из более чем 28 регионов.

Скаковой день начался с дистанции на 1800 м. на приз «Аргамак» с призовыми в 1 млн. рублей. В забеге стартовали 18 участников на лошадях татарской породы.

Одним из знаковых забегов стали скачки в честь участников Специальной военной операции. В данном старте на 1600 м. и призовыми в 1 млн. рублей поучаствовало 14 жеребцов и кобелей 2023 г.р., рожденных в Российской Федерации.

Победителем стал Атрапан ВП, Александр Ионов (владелец Вениамин Ионов) из Самарской обл.

Второе место занял Маскеран, Андрей Вилкин (сп «Дружба») из Республики Башкортостан.

Замкнул тройку лидеров Супер⁠ модель ВП, Денис Николь (Василий Панченко) из Москвы.

На старт скачек на приз Президента ОАЭ вышли 16 участников, лошади 4-х лет и старше чистокровной арабской породы. Они преодолели дистанцию в 1800 м. за призовые в 3 млн. рублей.

Первое место занял Тауфик, Хамзат Улубаев (Дмитрий Чакшов в аренде ООО А/ф «Актай»), Аксубаевский р-н.

Второе место - Восход Терск, Далим Биджиев (АО Терский конный завод 169), Ставропольский край .

Третье место - Медный Максимус, Юрий Тихонов (Юрий Талащенко), Ставропольский край.

В 11-ой по счету скачке был разыгран Кубок Первого Президента Республики Татарстан и Государственного Советника РТ – Минтимера Шаймиева с фондом в 3 млн. рублей.

На дистанции 1800 м. состязались 16 татарстанских скакунов в возрасте 3-х лет и старше чистокровной верховой породы.

Первое место - Карсавий, Мирбек Мамуров (КФХ Ильино), Республика Татарстан.

Второе место - Король rt, Руслан Круглых (сельскохозяйственная артель «Передовик» Ю.А.Игнатьев), Марий Эл.

Третье место – Биг Мун, Магомед Каппушев (ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина), Республика Татарстан.

Забег на Приз Раиса Республики Татарстан Рустами Минниханова стартовал 13-м. Данные скачки стали одними из внушительных по сумме призовыми - в 5 млн. рублей.

Дистанция, которую следовало преодолеть, оказалось тоже не менее внушительной — 2400 м.

Первое место - Инструктор, Мирзабек Каппушев (Заур Узденов в аренде у ПАО «Татнефть»им. В.Д.Шашина), Республика Татарстан.

Второе место - Гуд Хьюмор Мэн, Дамир Шегушев (братья Акбаровы), Оренбургская область.

Третье место - Мистер России, Далим Биджиев, (КФХ Ильино), Республика Татарстан.

Завершился скаковой день скачками на Приз Президента Российской Федерации. За призовые в 15 млн. рублей на дистанции 2400 м. поборолись 16 лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы. Главный приз вручил Раис РТ – Рустам Минниханов.

Победителями первых трех мест стали скакуны, рожденные в США.

Бесспорным лидером забега стал - Тэп Лидер (Тэпичeр - Aзeрc Уилл Фоллоу, рожденный в США), Мирбек Маров, (ООО «Конный завод «711»), Краснодарский край.

Второе место занял Ред Хэд (Кин Aйс -Бэт Он Зе Блю, США), Хамзат Улубаев (КСК «Ахмат»), Чеченская Республика. Третьем место - Голден Клинк (Апcтaрт -Уоpлд Oф Голд, США), Байыш уулу Айтбек (C.В.Mозулякa), Краснодарский край.

В общей сложности прошло 14 забегов. Также в этот день финишировали еще ряд скачек на дистанции 1600 и 2000 м., с призовым фондом в 1 и 2 млн. руб.

Кубок ПАО «Татнефть», 1400 м., ПФ 1 млн. руб.

Приз в честь 75-я ПАО «Татнефть», 1600 м, ПФ 1 млн. руб.

Приз«Золотая корона Татарстана», 1600 м., ПФ 1 млн. руб.

Приз в честь 20-летия Международного конно-спортивного комплекса «Казань», 2000 м., ПФ 1 млн. руб.

Приз Орловского рысистого коннозаводства, 2400 м., ПФ 2 млн. руб.

Приз Арабское дерби, 2000 м., ПФ 1 млн. руб.

Приз Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 1600 м., ПФ 1 млн.руб.

Приз «Русская тройка», 1600м., 2 млн. руб.

Помимо скачек гостей и жителей города ждала развлекательная программа. На территории казанского ипподрома развернулась ярмарка, на которой были представлены продукции фермеров Республики Татарстан. А также можно было понаблюдать за экспозициями работ и мастер-классами по прикладным видам творчества.

Самых юных зрителей тоже не оставили без внимания. Для них была организована развлекательная зона с аттракционами и анимационными программами.

В перерывах между скачками на сцене были представлены танцевальные и музыкальные номера с участием заслуженных артистов РТ.

Концертная программа прошла при участии звезд татарской эстрады Раяза Фасыйхова, Гульназ Асаевой и Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.

Ведущим скакового дня был известный спортивный журналист – Дмитрий Губерниев.

Всероссийские скачки столица Татарстана на территории казанского ипподрома принимала в третий раз. Напомним, ранее они проходили в 2005 и 2011 годах.