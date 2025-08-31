Всероссийские скачки, визит Раиса РТ: как в Казани прошел День города и Республики
В День города Казани и Республики Татарстан в столице РТ прошли скачки России на Приз Президента Российской Федерации. За внушительный призовой фонд в 38 млн. рублей боролись самые сильные спортсмены страны, приехавшие из более чем 28 регионов.
Скаковой день начался с дистанции на 1800 м. на приз «Аргамак» с призовыми в 1 млн. рублей. В забеге стартовали 18 участников на лошадях татарской породы.
Одним из знаковых забегов стали скачки в честь участников Специальной военной операции. В данном старте на 1600 м. и призовыми в 1 млн. рублей поучаствовало 14 жеребцов и кобелей 2023 г.р., рожденных в Российской Федерации.
Победителем стал Атрапан ВП, Александр Ионов (владелец Вениамин Ионов) из Самарской обл.
Второе место занял Маскеран, Андрей Вилкин (сп «Дружба») из Республики Башкортостан.
Замкнул тройку лидеров Супер модель ВП, Денис Николь (Василий Панченко) из Москвы.
На старт скачек на приз Президента ОАЭ вышли 16 участников, лошади 4-х лет и старше чистокровной арабской породы. Они преодолели дистанцию в 1800 м. за призовые в 3 млн. рублей.
Первое место занял Тауфик, Хамзат Улубаев (Дмитрий Чакшов в аренде ООО А/ф «Актай»), Аксубаевский р-н.
Второе место - Восход Терск, Далим Биджиев (АО Терский конный завод 169), Ставропольский край .
Третье место - Медный Максимус, Юрий Тихонов (Юрий Талащенко), Ставропольский край.
В 11-ой по счету скачке был разыгран Кубок Первого Президента Республики Татарстан и Государственного Советника РТ – Минтимера Шаймиева с фондом в 3 млн. рублей.
На дистанции 1800 м. состязались 16 татарстанских скакунов в возрасте 3-х лет и старше чистокровной верховой породы.
Первое место - Карсавий, Мирбек Мамуров (КФХ Ильино), Республика Татарстан.
Второе место - Король rt, Руслан Круглых (сельскохозяйственная артель «Передовик» Ю.А.Игнатьев), Марий Эл.
Третье место – Биг Мун, Магомед Каппушев (ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина), Республика Татарстан.
Забег на Приз Раиса Республики Татарстан Рустами Минниханова стартовал 13-м. Данные скачки стали одними из внушительных по сумме призовыми - в 5 млн. рублей.
Дистанция, которую следовало преодолеть, оказалось тоже не менее внушительной — 2400 м.
Первое место - Инструктор, Мирзабек Каппушев (Заур Узденов в аренде у ПАО «Татнефть»им. В.Д.Шашина), Республика Татарстан.
Второе место - Гуд Хьюмор Мэн, Дамир Шегушев (братья Акбаровы), Оренбургская область.
Третье место - Мистер России, Далим Биджиев, (КФХ Ильино), Республика Татарстан.
Завершился скаковой день скачками на Приз Президента Российской Федерации. За призовые в 15 млн. рублей на дистанции 2400 м. поборолись 16 лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы. Главный приз вручил Раис РТ – Рустам Минниханов.
Победителями первых трех мест стали скакуны, рожденные в США.
Бесспорным лидером забега стал - Тэп Лидер (Тэпичeр - Aзeрc Уилл Фоллоу, рожденный в США), Мирбек Маров, (ООО «Конный завод «711»), Краснодарский край.
Второе место занял Ред Хэд (Кин Aйс -Бэт Он Зе Блю, США), Хамзат Улубаев (КСК «Ахмат»), Чеченская Республика. Третьем место - Голден Клинк (Апcтaрт -Уоpлд Oф Голд, США), Байыш уулу Айтбек (C.В.Mозулякa), Краснодарский край.
В общей сложности прошло 14 забегов. Также в этот день финишировали еще ряд скачек на дистанции 1600 и 2000 м., с призовым фондом в 1 и 2 млн. руб.
Кубок ПАО «Татнефть», 1400 м., ПФ 1 млн. руб.
Приз в честь 75-я ПАО «Татнефть», 1600 м, ПФ 1 млн. руб.
Приз«Золотая корона Татарстана», 1600 м., ПФ 1 млн. руб.
Приз в честь 20-летия Международного конно-спортивного комплекса «Казань», 2000 м., ПФ 1 млн. руб.
Приз Орловского рысистого коннозаводства, 2400 м., ПФ 2 млн. руб.
Приз Арабское дерби, 2000 м., ПФ 1 млн. руб.
Приз Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 1600 м., ПФ 1 млн.руб.
Приз «Русская тройка», 1600м., 2 млн. руб.
Помимо скачек гостей и жителей города ждала развлекательная программа. На территории казанского ипподрома развернулась ярмарка, на которой были представлены продукции фермеров Республики Татарстан. А также можно было понаблюдать за экспозициями работ и мастер-классами по прикладным видам творчества.
Самых юных зрителей тоже не оставили без внимания. Для них была организована развлекательная зона с аттракционами и анимационными программами.
В перерывах между скачками на сцене были представлены танцевальные и музыкальные номера с участием заслуженных артистов РТ.
Концертная программа прошла при участии звезд татарской эстрады Раяза Фасыйхова, Гульназ Асаевой и Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением народной народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.
Ведущим скакового дня был известный спортивный журналист – Дмитрий Губерниев.
Всероссийские скачки столица Татарстана на территории казанского ипподрома принимала в третий раз. Напомним, ранее они проходили в 2005 и 2011 годах.