«День Героев - святой праздник»: в Союзе Ветеранов РТ поздравили Героев СССР и России

Сегодня в Союзе ветеранов РТ прошло торжественное собрание «Гордимся славой Героев Отечества, наших земляков-татарстанцев!», посвященное Дню Героев Отечества.

На мероприятие были приглашены ветераны войны и труженики тыла, ветераны боевых действий и военной службы, а также представители министерств и ведомств, занимающиеся вопросами патриотического воспитания.

К празднику присоединился и Герой России, летчик Газинур Хайруллин. Высокое звание ему присвоили в 1996 году за героизм, проявленный при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана. Сейчас он является председателем общественной организации «Герои России».

«День Героев отмечать будет вся Россия, вся страна будет вспоминать, почитать своих Героев. Сегодня нас пригласили, чтобы поздравить, отметить этот праздник. Это очень приятно и почетно», – сказал он.

Сегодня на мероприятие также пригласили учеников четырех школ, которые носят имена Героев Советского Союза и Героев России.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вся наша великая многонациональная страна будет отмечать День Героев. Правительству нужно сказать большое спасибо за то, что уделяет большое внимание своим Героям. Они, как в годы войны, так и в мирное время, работали на благо нашей страны. С праздником, Героев нашей страны!» – сказал Герой Социалистического Труда Николай Фролов.

Началось мероприятие с выноса знамени, после чего прозвучал гимн России.

На мероприятии вспомнили Героев России из Татарстана, тех, кто находится в зоне СВО. Память защитников Отечества, которые отдали свою жизнь, защищая Родину, почтили минутой молчания.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Председатель Союза ветеранов РТ Василий Гревцов выступил перед гостями первым.

«Только в годы Великой Отечественной Войны за героизм и личный подвиг званиями Героя Советского Союза удостоены 186 наших земляков. Орденами Славы были награждены 48 человек. Мы всех их знаем, помним и чтим. Сейчас как никогда праздник День Героев Отечества актуален. Когда на Донбассе идет сражение не на жизнь, а на смерть, татарстанцы проявляют огромное мужество и героизм в этой специальной военной операции. Они выполняют свой воинский долг с честью и являются примером героизма для подрастающего поколения», – сказал он.

Далее слово взял начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», экс-начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Александр Бородин. Он наградил медалями приглашенных Героев и членов Союза ветеранов РТ. На мероприятие пригласили вдову Героя Советского Союза и маму Героя Российской Федерации – генерал-майор вручил им цветы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«9 декабря – это святой праздник. Эта дата выбрана не случайно. До 1917 года этот день был посвящен чествованию заслуг Георгиевских кавалеров», – отметил Александр Бородин.

В своем выступлении он перечислил всех Героев России из Татарстана, которые получили свое звание в период проведения СВО.

«Гвардии лейтенант Расим Баксиков, командир танковой роты – наш юнармеец. Мы с ним встречались с ветеранами совсем недавно. Он для нас пример для подражания. Юнармеец закончил танковое училище, стал Героем. Так что идите в танковое училище, будете Героями. Жалко, что девчонок не берут», – обратился генерал-майор к юнармейцам.

После выступления ветеранов на сцене появились творческие коллективы – они устроили концерт для Героев и ветеранов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Владимир Путин в одном из обращений в честь Дня Героев Отечества отметил, что какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу.

«Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить. Советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа. Мы преклоняемся перед теми, кто 80 лет назад, в декабре 1941-го, остановил и разбил врага у стен Москвы. Преклоняемся перед всеми, кто приближал Великую Победу, не щадя себя, своей жизни защищал наше Отечество. Каждый из них герой», – отметил глава государства.