День физкультурника в Казани объединит турниры на воде, земле и в киберпространстве

13 августа в Казани будут праздновать Всероссийский день физкультурника. В этот день для горожан проведут соревнования по самым разным видам спорта – на земле, воде и даже в киберпространстве, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Праздничные мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках города: Центр пляжных видов спорта, стадион «Трудовые резервы» и экстрим-парк «Урам». Вместе с открытием Дня физкультурника в 6.30 утра будет дан старт российским соревнованиям по триатлону среди юношей и девушек от 13 до 17 лет, а следом на трассу выйдут участники чемпионата по триатлону спорта слепых.

Для организации соревнований будет перекрыто движение по мосту Миллениум в направлении Ново-Савиновского района до 23.00.

«Подобные соревнования пройдут впервые в нашем городе, планируется участие спортсменов из 20 регионов России», – отметил Салихов.

Центральной площадкой праздника с активной развлекательной программой станет экстрим-парк «Урам». Начнется день со спортивной зарядки, которую проведет заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева. В течение дня здесь пройдут показательные соревнования по карате, тхеквандо, фехтованию, турниры по боксу, дзюдо, футболу, регби и другим видам спорта. Участие в них примут звездные спортсмены Казани. Здесь же пройдет презентация спортшкол города, где родители смогут выбрать секцию для своего ребенка.

Кроме того, состоится благотворительный забег в поддержку проекта «Доброспорт». Участникам предстоит преодолеть различные дистанции по набережной Казани. Принять участие в забеге смогут все желающие. Вместе с горожанами на старт выйдут легендарные спортсмены, общественные деятели, активисты, государственные и муниципальные служащие. Все собранные средства будут переданы благотворительным фондам на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

На водной глади реки Казанки пройдут первенство города и чемпионат по парусному спорту, а также показательные заезды по разным видам спорта – таким, как сапборд, флайпорт, мотосерфинг и другие.

Кроме того, на баскетбольной площадке «Урам» пройдут матчи Всероссийского турнира по баскетболу «оранжевый мяч», почетным гостем которого должен стать Андрей Кириенко – звезда мирового баскетбола, заслуженный мастер спорта. Кульминацией соревнований станет открытый кубок по боксу, в котором примут участие приглашенные спортсмены из России и Татарстана.

Одной из фишек станет турнир по фидджитал-футболу. Это интегрированные коммуникации на стыке цифрового и физического пространств, пояснил Салихов. В парке Горького в соревнованиях по мини-футболу будут участвовать команды журналистов, сотрудников министерств и ведомств, после чего они же проверят свои силы в киберпространстве.

Также планируется провести игры ГТО, соревнования по скандинавской ходьбе и другие мероприятия.