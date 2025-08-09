«День физкультурника» отметят сегодня в Казани обширной программой

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

9 августа по всей России отмечается общенациональный праздник «День физкультурника».



В Казани в 2025 году это мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Татарстане» и в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Кроме того, праздник в этом году посвящен 100-летию образования физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В столице Татарстана 9 августа запланирована яркая обширная спортивная программа. Центральной точкой станут площадки экстрим-парка «УРАМ».

Здесь гости мероприятия смогут посетить:

- Звездную зарядку со спортсменами Республики Татарстан;

- Всероссийские соревнования по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»;

- Марафон по сайклингу;

- Автограф-сессии игроков профессиональных спортивных клубов;

- Соревнования по масс-рестлингу и перетягиванию каната и многое другое.

Торжественная церемония открытия пройдет в 12:00 с участием почетных гостей.

Отметим, что особым мероприятием программы «Дня физкультурника» станет турнир по нардам среди участников специальной военной операции. Соревнования впервые проходят в Татарстане в рамках Спортивного Кубка Раиса Республики Татарстан. В них примут участие 50 ветеранов СВО. Открытие запланировано на 10:00.

Еще одной ключевой площадкой станет комплекс ГТО. Традиционно, гости мероприятия смогут здесь проверить свою физическую форму или сдать нормативы при наличии медицинской справки. Кроме того, испытания комплекса ГТО войдут в программу семейных эстафет «Спорт у дома», которые также пройдут на празднике.