День Бородина в Подмосковье отметили интерактивной программой

В День воинской славы России, 8 сентября, в Подмосковье прошло празднование годовщины Бородинского сражения 1812 года. В этом году мероприятие прошло в обновленном формате. Об этом сообщает «Радио 1».

Директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев отметил, что традиционную реконструкцию провести не удалось из-за непростой ситуации и наличия угроз. Однако для гостей была подготовлена интерактивная программа: на площадках работали мастер-классы, игровые городки, лазертаг.

По словам Корнеева, посетители остались довольны, а количество гостей в музее было особенно большим.

Мероприятие также включало Крестный ход и службу в храме, участие в которых принял архиепископ Красногорский Фома. Кроме того, на праздник приехали кадеты из города Шахты Ростовской области, которые подготовили выступление.

В программу вошло и выступление Главного оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Музыканты исполнили марш, выученный специально для этого дня, на месте, где в 1812 году сражался гвардейский флотский экипаж.

Корнеев подчеркнул, что такие события напоминают о героической истории российской армии, а День Бородина он назвал одним из ключевых событий 2025 года. По его словам, память о Бородинской битве, как и о Великой Отечественной войне, должна храниться поколениями.