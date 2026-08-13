Демонтаж устаревшей установки Э-40 на КОСе снизит эконагрузку на 5%

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На казанском предприятии СИБУРа продолжается демонтаж установки производства этилена Э-40, которая была введена в эксплуатацию в 1964 году и завершила свой жизненный цикл. Вывод объекта из эксплуатации позволит снизить экологическую нагрузку по выбросам в атмосферу и сбросам сточных вод на 5% от общего объема соответствующих показателей «Казаньоргсинтеза», сообщает пресс-служба предприятия.

Проект демонтажа Э-40 также предусматривает повторное использование образующихся материалов в соответствии с принципами циркулярной экономики. Более 35 тыс. тонн строительных отходов планируется переработать в щебень и использовать для планировки территории предприятия. Такой подход позволяет сократить объем отходов, направляемых на размещение на полигонах, и повторно использовать полученные материалы для нужд завода.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Таким образом, прекращение эксплуатации Э-40 поможет снизить связанную с работой установки нагрузку на окружающую среду. Демонтаж объекта также позволит убрать с промышленной площадки оборудование, завершившее свой жизненный цикл, и снизить потенциальные риски, связанные с его дальнейшим нахождением на территории предприятия.

Демонтаж установки производится поэтапно. В настоящий момент полностью завершены работы по демонтажу двух масштабных промышленных объектов, включающие в себя пять печей пиролиза, три котла-утилизатора и многотонную дымовую трубу. Работы выполняются в соответствии с проектом и требованиями промышленной и экологической безопасности.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Процесс демонтажа Э-40 является частью системной программы «Казаньоргсинтеза» по выводу из эксплуатации и демонтажу устаревших производственных объектов. Работы продлятся в течение 2027 года. Их завершение позволит не только обновить промышленную площадку, но и повысить уровень промышленной и экологической безопасности предприятия в целом.

При этом вывод Э-40 из эксплуатации не повлияет на обеспечение предприятия этиленом. Замещение мощностей Э-40 осуществляется за счет этилена с комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, СИБУР строит новую ветку этиленопровода, что позволит увеличить объем транспортировки этилена в 2,5 раза – до 500 тыс. тонн в год.