Демонтаж трубопроводов Озерного месторождения снимет экоугрозу для четверти татарстанцев

Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища позволит снять экологическую угрозу для четверти населения Татарстана. Об этом заявил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Планируются работы по ликвидации еще одного объекта накопленного вреда, предоставляющего угрозу реке Волге. Это бездействующие нефтепроводы Озерного месторождения. Они представляют угрозу не только для реки, но и для четверти населения республики. Водохранилище является источником воды для 900 тыс. человек», — отметил спикер.

Ликвация объектов накопленного вреда проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Протяженность нефтепроводов составляет 29 километров, стоимость работ оценивается в 830,5 млн рублей. Начать демонтаж объекта предполагается в этом году.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» представляет собой часть национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.