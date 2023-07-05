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Демонтаж трубопроводов Озерного месторождения нефти в Татарстане завершат в 2023 году
В Татарстане в этом году завершат демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Об этом сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
«Проведено водолазное обследование 11 трубопроводов. На сегодня демонтировано 6,41 км. Общая готовность объекта – 28%. В этом году работы будут завершены», – сказал спикер.
Работы по демонтажу этих бездействующих трубопроводов начались в прошлом году. Общая протяженность труб, которые будут подняты, составляет 23,5 км. Стоимость работ оценивается в 930,5 млн рублей.
«Они оказались затоплены после поднятия уровня водохранилища и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения республики, так как водохранилище обеспечивает водой более 900 тыс. человек», – подчеркнул Тарнавский.
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