К концу года на нижнекамском водохранилище завершат демонтаж нефтепровода

В Татарстане в рамках национального проекта «Экология» демонтируют бездействующий нефтепровод в нижнекамском водохранилище. На сегодняшний день работы завершены уже на 60%, сообщил заместитель министра экологии Егор Тарнавский во время пресс-тура на объект.

«Объект сформировался еще в 80-х годах при подъеме уровня нижнекамского водохранилища. Трубы соответственно были затоплены, что стало потенциально опасно в случае непредвиденного разлива остатков нефти их этих труб», – рассказал Тарнавский, добавив, что водохранилище является источником воды для четверти населения Татарстана.

Завершить демонтаж планируется уже в этом году.

Сам проект стартовал еще в 2016 году, когда по заказу компании «РИТЭК» была разработана проектно-сметная документация. В 2020 году проект передали в собственность Татарстана. После этого прошли дополнительные обследования для корректировки документов, было получено положительное заключение государственной экспертизы по стоимости объекта, которая составила 930 млн рублей.

Работы на объекте выполняет ООО «Ядран-Строй». Главный инженер компании Марат Таран заверил журналистов, что технологический процесс полностью безопасен для окружающей среды. По его словам, демонтаж выполняется путем резки и герметизации концов труб по разработанной технологии со сбором остаточных нефтепродуктов. Затем трубы поднимаются кранами, затем – распиливаются на секции до 10 метров.

При этом участок, на котором проходят работы огораживается специальным барьером на случай непредвиденного разлива остатков нефтепродуктов. В случае аварии он удержит все нефтепродукты на огражденной территории, где их соберет спецтехника.

Отметим, что демонтаж бездействующего нефтепровода реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.