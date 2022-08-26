Демонтаж нефтепровода и посадка леса вдоль Волги: Татарстан запускает новые экопроекты

Сразу два пилотных проекта будут реализованы в Татарстане по нацпроекту «Экология». Первый снимет угрозу загрязнения Нижнекамского водохранилища нефтяными отходами. Второй проект защитит Волгу и Казанку от грязных стоков с полей. Опыт региона будет изучен, а потом масштабирован по всей России.

Александр Шадриков: «Чтобы минимизировать риски по обеспечению питьевой водой, в Татарстане в этом году начнут демонтировать бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До конца года Татарстан приступит к демонтажу трубопроводов Озерного месторождения нефти

Чтобы минимизировать риски по обеспечению питьевой водой, в Татарстане в этом году начнут демонтировать бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Пилот реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на семинаре журналистам.

«Разногласия были всегда: кто должен демонтировать трубопроводы? Вода поднялась — кто поднял воду? Кто до этого пользовался трубой? Вода — это федеральная или региональная собственность? В чьей собственности должна быть труба?» — озвучил министр вопросы, которые мешали реализовать проект.

В 1978-1980 годах во время поднятия уровня воды в Нижнекамском водохранилище нефтепроводы были выведены из эксплуатации. На сегодняшний день они находятся в затопленном состоянии. Протяженность нефтетрубопроводов составляет 29 км, из них 23 км подлежат демонтажу.

«Площадь водохранилища, подвергающаяся возможному загрязнению, составляет 3,9 тыс. квадратных метров» Фото: eco.tatarstan.ru

«В 70-х годах вода поднялась, а нефтепровод остался под водой. То месторождение, которое было, сегодня имеет серьезные риски. Около 1 млн человек подвержены возможному негативному влиянию», – отметил Шадриков.

Министр пояснил, что в зону риска попадают жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевска, Елабуги и населенных пунктов юго-востока Татарстана, которые обеспечиваются водой из водозаборов «Тураево» и «Белоус». Площадь водохранилища, подвергающаяся возможному загрязнению, составляет 3,9 тыс. квадратных метров.

«Но мы с вами знаем, что притоки Камы попадают в Волгу, и мы можем получить более серьезный негатив. Есть большие риски», – подчеркнул министр.

Стоимость проекта составляет 930 млн рублей, в том числе 200 млн – средства АО «РИТЭК». Остальное финансирование будет выделено в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«В этом году планируется реализация проекта на 300 млн рублей. Проект нужно начинать», – добавил спикер.

Для демонтажа недействующих нефтепроводов в республике проведена большая работа. В 2016 году специалисты АО «РИТЭК» разработали проектно-сметную документацию. В 2020 году проект передали в собственность Татарстана. В 2020-2021-х скорректировали проектно-сметную документацию и получили положительное заключение экспертизы.

Министр пояснил, что в зону риска попадают жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Менделеевска, Елабуги и населенных пунктов юго-востока Татарстана Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В 2020 году объект накопленного экологического вреда «Недействующий нефтетрубопровод» зарегистрирован исполкомом Тукаевского района как бесхозяйный. На следующий год он был признан муниципальной собственностью. В 2021 году Татарстан направил в Минприроды России заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2022-й и 2023-2024 годы.

«Технология, которую испробуем у нас, будет транслироваться дальше», – подчеркнул Шадриков.

Работы пройдут в несколько этапов. Планируются водолазные работы по обследованию участка, подъем со дна бетонного боя и другого мусора.

«Там есть остаток нефти, который может разлиться», – пояснил министр.

Планируется промывка нефтепровода с пропуском поролонового поршня и заполнение трубы азотом для предотвращения взрыва газа. После необходимых подготовительных работ конец трубы поднимут на палубу баржи, где будет проведена резка трубопровода на трубки. Все жидкие и твердые отходы будут утилизированы. Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

«Планируем облесить водоохранную зону, чтобы было минимальное загрязнение диффузными стоками» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для спасения Волги и Казанки от вредных стоков с полей лесники высадят 1500 га леса

Второй пилот, инициированный Татарстаном, направлен на защиту берегов водоохранных зон лесами. Работы по защите от грязных стоков водных артерий республики планируются в рамках национального проекта «Экология».

«Сейчас мы прорабатываем схемы финансирования по пилотному проекту по облесению водоохранных зон. Над этой темой работаем очень серьезно, проект очень интересный. Мы заявились на 1,5 тыс. га. Планируем облесить водоохранную зону, чтобы было минимальное загрязнение диффузными стоками. Татарстану доверяют реализацию интересных проектов, чтобы потом их транслировать в других субъектах России», – проинформировал Шадриков.

Как сообщила «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, пилотный проект «Облесение водоохранных зон» на сегодняшний день поддержан специалистами Минприроды России. В Татарстане его будет курировать Минлесхоз РТ.

«Подобраны земельные участки в водоохранных зонах. Это, прежде всего, Куйбышевское водохранилище и малые реки, которые в него впадают. В будущем планируется, что зоны засадят лесом, это будет влиять на уменьшение диффузных стоков, поступающих с полей», – отметила Манидичева.

Ольга Манидичева: «В перечень водных объектов, берега которых засадят деревьями и кустарниками, вошло множество малых рек, которые относятся к бассейну Куйбышевского водохранилища» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Точную сумму, которая потребуется для реализации проекта, спикер не назвала, сославшись на то, что она сейчас «просчитывается специалистами Минлесхоза РТ». Какие деревья посадят вдоль берегов рек – тоже определят лесники.

«В каждом конкретном случае Минлесхозом РТ совместно с подведомственными учреждениями будет разрабатываться паспорт облесения. В зависимости от типа почвы и рельефа подберут состав растений – как крупномеров, так и кустарников», – добавила спикер.

Пилотный проект по улучшению экологического состояния Казанки, стартовавший в этом году, показал, что главными загрязнителями реки стали нитриты и фосфаты, которые входят в состав минеральных удобрений. Диффузный сток сложно зафиксировать, оценить степень его влияния на реку, рассчитать точный объем.

Пилотный проект по улучшению экологического состояния Казанки показал, что главными загрязнителями реки стали нитриты и фосфаты, которые входят в состав минеральных удобрений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первые исследования по Казанке показали, что наибольший объем загрязнения реки дают диффузные стоки. Признанным ученым сообществом мероприятием для борьбы с диффузным стоком является облесение», – пояснили в Минэкологии РТ.

В перечень водных объектов, берега которых засадят деревьями и кустарниками, вошло множество малых рек, которые относятся к бассейну Куйбышевского водохранилища. Реализация задумки позволит не только улучшить состояние водных объектов, но и увеличит площадь лесов в Татарстане. С учетом времени, которое потребуется для того, чтобы саженцы деревьев прижились и выросли, реальный эффект республика получит через несколько лет.

Количество деревьев, которые будут посажены, так же, как и сроки реализации самого проекта, пока не называется. Ольга Манидичева отметила, что данные вопросы зависят от финансирования.

«Ожидаем, что в этом году будет принято решение по поводу механизма финансирования», – заключила она.

Ильнур Губайдуллин: «В этом году уровень очень благоприятный. До конца навигационного периода, если уровень не упадет ниже отметки в 51,4 метра, мы даже не увидим обмелевшие, некрасивые места» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Экологи спрогнозировали уровень воды в Волге осенью

Какая еще работа проводится экологами в регионе? Представители Татарстана во главе с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым участвуют во всех заседаниях межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Во время засушливых периодов эксперты выступают с просьбами о снижении сбросных расходов воды. Несмотря на аномальную жару и продолжительную засуху в августе 2022 года в Татарстане, уровень Куйбышевского водохранилища пока держится на благоприятной отметке.

«На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища, по данным гидропоста в Верхнем Услоне, составляет 52,3 метра. Это нормальный подпорный уровень. Для сравнения: в прошлом году на аналогичную дату уровень воды достигал 51,6 метра. В прошлом году вода начала убывать с конца июня», – сообщил «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища, по данным гидропоста в Верхнем Услоне, составляет 52,3 метра. Это нормальный подпорный уровень» Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В начале сентября пройдет очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором будут обсуждаться режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. По словам Губайдуллина, к 10 сентября ожидается, что уровень воды в Верхнем Услоне опустится до 52 метров, к декабрю он должен упасть до 50 метров.

«В этом году уровень очень благоприятный. Во время нереста вода была, рыба отнерестились. До конца навигационного периода, если уровень не упадет ниже отметки в 51,4 метра, возможно, мы даже не увидим обмелевшие, некрасивые места», – резюмировал Губайдуллин.

Марсель Шигапов: «В перспективе создание автоматизированной системы, которая позволила бы принимать обращения от граждан и перенаправлять их в соответствующие надзорные ведомства» Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи откроют «единое окно» для приема жалоб от населения

Единую автоматизированную систему, позволяющую всем контролирующим природоохранным ведомствам принимать обращения от граждан, разработает Минэкологии РТ. Она позволит оперативно фиксировать жалобы на нелегальные свалки мусора, грязный воздух, слив отходов в водоемы, хищение песка.

«В перспективе создание автоматизированной системы, которая позволила бы нам автоматически принимать обращения от граждан и перенаправлять их в соответствующие надзорные ведомства», – сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ Марсель Шигапов.

Такая система позволит более оперативно выявлять нарушения, автоматизирует контроль за сроками их устранения, обеспечит межведомственное взаимодействие и сделает экологический надзор более прозрачным.

По словам спикера, 58% всех жалоб, поступающих в Минэкологии РТ, приходится на несанкционированные свалки. В республике работают 120 экологических инспекторов. Они выявляют порядка 5,5 тыс. нарушений в год. В результате проделанной работы наложены штрафы на 65 млн рублей. Кроме того, нарушителям предъявлен ущерб в размере 350 млн рублей.

Стоит отметить, что работа татарстанских экологов тоже находится на контроле. В прошлом году природоохранное ведомство подверглось проверке со стороны правоохранительных органов, которая длилась в общей сложности 269 дней.