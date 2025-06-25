news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 июня 2025 18:47

Демонтаж экранов на Кировской дамбе возглавил рейтинг обращений «Народного контроля»

Читайте нас в
Телеграм

Заявка на демонтаж шумозащитных экранов на Кировской дамбе стала самым популярным обращением за всю историю существования платформы «Народный контроль». Пользователи сервиса активно поддержали инициативу, выведя её на первое место в рейтинге.

На втором месте по числу откликов — предложение организовать дополнительный выезд из жилого комплекса «Весна» в сторону улиц Глушко и Вагапова. Водители жалуются на заторы и неудобства при выезде из района.

Замыкает тройку лидеров неожиданное обращение: жалоба на переименование улицы Эсперанто в улицу Назарбаева. Примечательно, что этот вопрос поднимался ещё 10 лет назад.

#народный контроль #Кировская дамба
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Татарстаном

24 июня 2025
«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

«Выскочила, впилась в палец и повисла на нем»: история казанца, которого укусила гадюка

24 июня 2025