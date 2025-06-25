Демонтаж экранов на Кировской дамбе возглавил рейтинг обращений «Народного контроля»
Заявка на демонтаж шумозащитных экранов на Кировской дамбе стала самым популярным обращением за всю историю существования платформы «Народный контроль». Пользователи сервиса активно поддержали инициативу, выведя её на первое место в рейтинге.
На втором месте по числу откликов — предложение организовать дополнительный выезд из жилого комплекса «Весна» в сторону улиц Глушко и Вагапова. Водители жалуются на заторы и неудобства при выезде из района.
Замыкает тройку лидеров неожиданное обращение: жалоба на переименование улицы Эсперанто в улицу Назарбаева. Примечательно, что этот вопрос поднимался ещё 10 лет назад.