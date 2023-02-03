«Демонстрирует нашу духовную и физическую силу»: в Казани стартовал Кубок «Дружбы-Дуслык»

Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы – Дуслык» открылся сегодня во Дворце спорта в Казани. Таких межконфессиональных хоккейных турниров в мире больше нет. Как проходило открытие турнира – в репортаже «Татар-информ».

Турнир «Кубок Дружбы – Дуслык» открылся сегодня во Дворце спорта в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Турнир "Кубок Дружбы - Дуслык" стал поистине народным хоккейным чемпионатом»

В церемонии открытия приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, другие высокопоставленные гости.

Алексей Песошин отметил, что столица многонационального Татарстана не раз подтверждала высокий статус важного центра спортивной жизни России. Казань регулярно становится местом проведения всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Турнир "Кубок Дружбы - Дуслык" стал поистине народным хоккейным чемпионатом. Уже в третий раз он собирает любительские команды из разных уголков нашей страны. Особенность турнира в том, что члены команд-участников представляют две наши ведущие религии - православие и ислам. Основа и главная ценность многонационального мира - дружба между народами. Это отражено в названии турнира», - подчеркнул Глава Правительства РТ.

Алексей Песошин: «Турнир "Кубок Дружбы - Дуслык" стал поистине народным хоккейным чемпионатом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он заметил, что многовековые традиции мирного сосуществования народов и религий находят продолжение в спорте, для которого характерны командная игра и нацеленность на результат: «Сегодня, несмотря на попытки внешних сил разобщить нас, мы сохраняем единство и проявляем соперничество только на спортивных площадках. Уверен, уровень популярности турнира и внимания зрителей будут расти, а география участников - неуклонно расширяться».

«Убежден, "Кубок Дружбы - Дуслык" будет способствовать популяризации хоккея и укреплению межнационального и межрелигиозного мира в нашей стране, станет важной площадкой для развития и продвижения этого вида спорта, наряду с другими соревнованиями останется яркой страницей в спортивной жизни Казани. Желаю командам успехов и ярких побед», - добавил Премьер-министр РТ.

Праздник хоккея открыло показательное выступление команды синхронного фигурного катания «Идель» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стремление к спорту – это особа черта нашего народа, это занятие сильнейших»

Праздник хоккея открыло показательное выступление команды синхронного фигурного катания «Идель». Трибуны были заполнены практически полностью при переполненном публикой фойе, где в лотерею разыгрывали две клюшки «Заряд», смартфоны, беспроводные наушники.

Митрополит Муромский и Мончегорский Виктор Демидов, курирующий в РПЦ спорт, передал спортсменам благословение Патриарха Кирилла и подчеркнул стремление нашего народа к спорту.

Митрополит Муромский и Мончегорский Виктор Демидов передал спортсменам благословение Патриарха Кирилла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По благословению Патриарха Кирилла приветствую вас на традиционном хоккейном турнире. Он проводится в феврале. С прошлого февраля нам бросили сильный вызов, мы его приняли. Гарантирую, что все у нас получится — ответ в названии турнира. Дружба это гарантия нашей силы и единства нашего многонационального народа. Турнир демонстрирует нашу духовную и физическую силу. Стремление к спорту это особа черта нашего народа, это занятие сильнейших. Никогда не будет побежден наш народ, с нами Бог».

В свою очередь, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин назвал пророка спортсменом. «Пророк сказал, что сильные верующие лучше слабых верующих. Сам пророк был спортсменом, как и наш выдающийся ученый и богослов Марждани — это был очень авторитетный борец. Хоккей чисто мужской вид спорта, и хоккей нас объединяет!» – подчеркнул Самигуллин.

Камиль Самигуллин: «Хоккей чисто мужской вид спорта, и хоккей нас объединяет!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, основатель турнира поблагодарил организаторов Кубка и пообещал, что турнир будет ежегодным. «Спасибо, что нам поверили три года назад, хотя у нас не было никакого опыта. Обещаю, что наш Кубок будет разыгрываться ежегодно. Будем приобретать новых друзей, расширять состав участников. Низкий вам всем поклон за поддержку хоккея, а это спорт номер один в нашей республике. Мы едины и непобедимы!» – подытожил Рябов.

Андрей Рябов пообещал, что турнир будет ежегодным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В турнире принимают участие команды из Татарстана, Санкт-Петербурга, Мордовии и Башкортостана

После вступительной части команды были приглашены для церемонии символического вбрасывания, которое провели президент КХЛ и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов, легенда отечественного хоккея, мастер спорта, заслуженный тренер Геннадий Маслов.

Игры стартовали еще 1 февраля и продлятся до 5 февраля на льду Дворца спорта и ЛДС «Баско». В турнире принимают участие 10 команд из Казани, Санкт-Петербурга, Кузнецка, Республики Мордовии и Башкортостана. Среди них: команда «Миллениум», в которой играют настоятели православных храмов и имамы-хатыйбы мечетей, также любительская команда «Казан Нуры», организованная из прихожан и практикующих мусульман при мечети «Казан Нуры» в Казани. В этом году к участию в турнире присоединились новые команды из разных регионов и городов России.

После вступительной части команды были приглашены для церемонии символического вбрасывания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, завтра в Казани в рамках турнира состоится традиционный Благотворительный матч «Хоккей – каждому» для детей с нарушением двигательной функции. На ледовую площадку с клюшками в руках выходят ребята, передвигающиеся в инвалидных колясках. Им помогут действующие хоккеисты команды «Ак Барс», Ночной Хоккейной Лиги и участники турнира кубок «Дружбы-Дуслык». Матч состоится 4 февраля в 17:30 во Дворце спорта.

5 февраля в 10:00 во Дворце спорта начнутся финальные матчи турнира, после которых состоится торжественная церемония награждения лучших игроков, призеров и победителей турнира.

Игры стартовали еще 1 февраля и продлятся до 5 февраля на льду Дворца спорта и ЛДС «Баско» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всероссийский турнир «Кубок Дружбы – Дуслык» послужит благому делу: популяризации хоккея среди всех слоев населения, укреплению мира, дружбы и согласия между различными конфессиями в нашей республике.