«Демонстрация зрелости системы»: ЦИК РТ начал подготовку к муниципальным довыборам

В Татарстане идет активная подготовка к предстоящим в декабре дополнительным выборам муниципальных депутатов. Для участия в избирательной гонке выдвинулись 82 кандидата, которые претендуют на замещение 23 мандатов в 16 муниципалитетах республики. Об этом на заседании сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что месяц назад завершились более 4,7 тыс. избирательных кампаний по всей стране. Итогом избирательной гонки стал Единый день голосования 11 сентября, свыше 31 тыс. человек заняли выборные должности.

«Как оказалось, в этом году избиратели отдавали предпочтение кандидатам-женщинам – среди избранных их больше на три процента», – поделился сведениями Кондратьев.

На территории республики продолжением избирательного цикла станут дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований. Голосование пройдет 11 декабря.

«Замещению подлежат 23 мандата в 16 муниципальных районах. Всего в избирательной кампании задействовано 16 территориальных избиркомов, 23 участковые комиссии, кадровый состав комиссий составляет 295 человек. Численность избирателей составляет 4 тыс. 623 избирателя. Подготовка к предстоящим муниципальным выборам ведется в соответствии с календарным планом мероприятий», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

По его словам, на предстоящие декабрьские муниципальные довыборы выдвинулись 82 кандидата: 20 кандидатов от партии «Справедливая Россия», 23 от ЛДПР, 20 от «Единой России», 3 от КПРФ и 1 кандидат от партии «Коммунисты России». Кроме того, в порядке самовыдвижения на эти выборы заявились 14 кандидатов.

«До 31 октября продолжается процесс представления документов для регистрации. На сегодняшний день зарегистрировано 18 кандидатов в депутаты», – отметил Кондратьев.

Помимо этого, в настоящее время ЦИК РТ ведет подготовку общественной площадки работы с молодыми избирателями, посвященную роли избирательного права в развитии гражданского общества. Мероприятие пройдет в Торгово-промышленной палате 1 ноября 2022 года. В конференции примет участие депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов, члены экспертного совета при ЦИК РТ, студенты вузов республики.

«Основательная подготовка к указанным мероприятиям имеет большое значение. Это демонстрация зрелости нашей системы, ее готовности к решению самых сложных и перспективных задач», – резюмировал Андрей Кондратьев.

