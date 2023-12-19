«Демонстрация достижений»: в Казани наградили лучших производителей Татарстана

В Казани наградили лауреатов конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Торжественная церемония прошла в Казанской ратуше.

«Этот конкурс один из самых успешных проектов для демонстрации достижений республиканских товаропроизводителей», – заявил первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, открывая церемонию награждения победителей.

Он отметил, что в этом году конкурсу исполняется 20 лет и за все время своего существования он стал значимым мероприятием, наглядно демонстрирующим устойчивое социально-экономическое развитие Татарстана.

Рустам Нигматуллин добавил, что республика на протяжении многих лет является лидером в реализации Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», что подчеркивает, какое внимание в Татарстане уделяется вопросам качества продукции.

«Несмотря на ситуацию, когда страна столкнулась с многочисленными санкционными ограничениями, руководители предприятий смогли оперативно адаптировать свое производство к современным реалиям, взяв курс на технологическую независимость», – добавил первый заместитель Премьер-министра РТ.

Отметим, что сразу три предприятия Татарстана отмечены высшими наградами Программы «100 лучших товаров России».

Так, приз «Лидер качества» присвоен КАМАЗу, представившему на конкурс тягач нового поколения. Приза в номинации «Инновация» удостоен филиал «Сетевой компании» Чистопольские электрические сети за новейшую разработку метода замены опоры воздушных линий, а приз «Вкус качества» присвоен «Азбуке сыра» – ведущему молочному производителю республики за заявленные на конкурс сыры.

Обладателями высшего приза «Лидер качества Татарстана» в этом году стали компании: «Инкомсистем», «Казанский молочный комбинат», «Сервис НПО», «Научный центр безопасности жизнедеятельности» и «Фабрика плетеной мебели «Карадуган».

«Татарстан является уникальным регионом, где представлены почти все отрасли промышленности, которые есть в России. При этом республика является одним из лидеров среди других регионов, в том числе благодаря коллективам наших предприятий», – отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«Идея этого конкурса полностью принадлежит Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. В 2003 году было принято решение о создании конкурса для республиканских товаропроизводителей. Сейчас это особенно востребовано с учетом развития импортозамещения и необходимости поддержки тех, кто выпускает высокотехнологичные товары и оказывает востребованные услуги», – сообщил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Председатель Региональной комиссии по качеству Программы «100 лучших товаров России», и.о. директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов рассказал, что с момента создания конкурса в нем приняли участие свыше 4300 предприятий, которые представили на суд экспертов более 9000 наименований продукции и услуг.

«Участниками конкурса являются не только крупные бюджетообразующие предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса, которые на сегодняшний день составляют достаточно значительный сегмент экономики», – добавил Ибрагимов.

Награды лучшим товаропроизводителям также вручали заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Виктор Дмитриев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, руководитель Госалкгольинспекции РТ Жаудат Ахметханов, первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев и председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народных художественных промыслов ТПП РТ Диана Басырова.

Отметим, что всего на участие в конкурсе 2023 года заявилось 397 товаров и услуг от 189 предприятий республики и мастеров народных и художественных промыслов. Подведение итогов состязания проходило по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги» и «Изделия народных и художественных промыслов».