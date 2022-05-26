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Спорт
26 мая 2022  15:56
Артур Халилуллов

«Демократия»: Глава FIS назвал причины решения по Елене Вяльбе

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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш раскрыл причины, по которым Трехкратная олимпийская чемпионка и руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потеряла место в совете Международной федерации лыжного спорта.

«Это был результат голосования наших членов. Наша федерация базируется на демократии, и её представители приняли решение не переизбирать Елену Вяльбе. Добавить к этому нечего», — цитирует Йохана Элиаша ТАСС.

Елена Вяльбе с 2020 года входила в Совет FIS и возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. Помимо олимпийского золота, на счету бывшей лыжницы 14 побед на чемпионатах мира.

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