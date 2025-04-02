Демография и расселение мегаполисов: почему первый день МЭФ оставил двоякое послевкусие

На двухдневном Московском экономическом форуме разгораются споры о демографическом кризисе России. Что говорят спикеры и почему пока нет убедительных ответов на сложившиеся вызовы – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





На двухдневном Московском экономическом форуме разгораются споры о демографическом кризисе России Фото: msk-news.net

Топовый форум посвятили демографическим проблемам

Московский экономический форум уверенно входит в топ-3 по цитированию и значимости наряду с Петербургским международным экономическим форумом и KazanForum. Хотя ранжировать их было бы некорректно, ведь каждый из форумов отвечает за свою повестку.

Питерский традиционно был заточен на сближение с Западом (иначе и быть не могло, ведь Петербург изначально задумывался Петром I как «окно в Европу»). Казанский форум отвечает за сближение с Востоком и Глобальным Югом. За 12-летнюю историю Московскому экономическому форуму также удалось обрести свою уникальность. Он стал площадкой для патриотических сил и поборников традиционных ценностей не только в культуре. Такое распределение ролей между форумами позволяет не повторяться и каждому быть по-своему интересным.

Второй год подряд Московский экономический форум проходит в «Цифровом деловом пространстве», в самом центре столицы. В 2025 году форум посвятили ключевой теме «Демография: традиции и индустриализация». Тема очень больная для современного общества и особенно для России.

Не секрет, что страна переживает демографический кризис, доставшийся ей по наследству от СССР. Рождаемость в СССР, в частности среди европейских народов и республик, сначала упала еще в 1967 году ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на одну женщину), а с 1992 года в России — ниже уровня смертности. Согласно данным демографического прогноза ООН 2019 года, общий коэффициент рождаемости в России с 2020 до 2100 год будет в диапазоне от 1,82 рождения на одну женщину до 1,84. Что означает, что Россия со времен распада СССР не выбирается из зоны естественной убыли населения, а говоря совсем простым языком, население России сокращается, и это не является положительным фактором для экономики.

Константин Бабкин обвинил власти в том, что их экономическая логика — это зарабатывание денег Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Курьеры важнее промышленности

В первый день работы форума открывающая пленарная сессия «Новая индустриализация и умножение народа» задала тон и планку всем дальнейшим мероприятиям этого собрания. Корень многих демографических проблем в нынешнем состоянии экономики и общества, считают спикеры.

Открыл пленарную сессию председатель МЭФ, известный промышленник Константин Бабкин. Он обвинил власти в том, что их экономическая логика — это зарабатывание денег. Логика зарабатывания денег приводит к тому, что на крупных промышленных предприятиях работники платят в виде налогов и сборов аж 53% от своих доходов. А самозанятые курьеры — 6%. Отсюда понятно, кто важнее – чиновники или курьеры.

Государство, по мнению Бабкина, облагает максимальными ставками налогов инвестиции в развитие РФ. А в других странах такие инвестиции имеют льготы или вообще освобождены от пошлин.

«Налоговая политика тормозит развитие. Мы говорим, что нам нужна внешняя торговая политика, стимулирующая переработку в России, а нам говорят, что для заработков проще стимулировать экспорт сырья. Мы говорим, что денежная кредитная политика должна стимулировать созидание, нужны длинные дешевые деньги, чтобы предприятия могли инвестировать, а люди – брать кредиты на товары потребления, строить дома. Нам говорят, что главное – это финансовая стабильность. Нужна высокая ключевая ставка и жесткая денежная кредитная политика», – обрисовал ситуацию Бабкин.

Сергей Глазьев назвал три экономических фактора, из-за которых у нас колоссальное падение рождаемости Фото: msk-news.net

Новая индустриализация

Далее академик РАН Сергей Глазьев назвал три экономических фактора, из-за которых у нас колоссальное падение рождаемости: чудовищное социальное неравенство, низкая зарплата у значительной части работающего населения и культ потребительства. Как с этим бороться? Глазьев предлагает новую индустриализацию.

Вот только вопрос возникает: а за счет чего? В 30-х годах прошлого века индустриализацию в СССР провели за счет выкачивания ресурсов из деревни, доведя в ряде регионов ситуацию до голодомора. А где сейчас брать ресурсы? Тем более что сегодня рекордно низкая безработица и производственные мощности загружены почти полностью.

Глазьев далее пытался развить тему «вредительства Центробанка РФ», борющегося с инфляцией высокой ключевой процентной ставкой. 3/4 ущерба промышленному потенциалу и потенциалу инвестиций в производство в России нанесли меры Центробанка РФ и только 1/4 – санкции недружественных стран, такой подсчет привел академик Сергей Глазьев.

По мнению Глазьева, снизить инфляцию можно только за счет научно-технологического прогресса. Но как это сделать? Глазьев, к сожалению, не смог убедительно объяснить на форуме, как реально подстегнуть научно-технологический прогресс.

Александр Дугин пытался найти свой рецепт российского процветания Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Расселить мегаполисы

Самый известный российский философ Александр Дугин пытался найти свой рецепт российского процветания.

«Мы ищем ходы левого, теневого импорта технологий и теперь не просто встраиваемся в западную цивилизацию, а пытаемся ее заместить разными способами. Но у нас должно быть суверенное цивилизационное развитие, а это значит, что нужно не просто замещать технологии, а найти собственный путь движения к своей цели», – убеждал аудиторию философ.

Глобализм, по мнению Дугина, – это тупиковый путь. Кстати, буквально перед форумом в книжные магазины поступила новая книга Дугина «Революция Дональда Трампа», где он много пишет о том, что к России, отворачивающейся от глобализма, присоединяется и Америка под влиянием Дональда Трампа. Россия стала для Дональда Трампа ролевой моделью, что еще больше укрепит наметившееся в последнее время сближение между США и нашей страной.

Если не глобализм, то Россия должна стать суверенной цивилизацией. Чтобы жить самозамкнуто и суверенно, необходимо резко увеличить демографические показатели, а именно, по Дугину, количество многодетных семей. Для этого философ предлагает расселить мегаполисы.

«Земля сама подталкивает людей рожать детей, воспитывать их в большом количестве. Создание одноэтажной России даст импульс технологическому развитию», — ратует за возврат к земле Дугин.

И еще Дугин много говорил, что решение демографических проблем — это возвращение к традиционным ценностям. Там, где сильны традиционные ценности, там всегда большая рождаемость и многодетные семьи, потому что не опирается на какие-то экономические причины, а становится священным долгом.

Вот только согласятся россияне с расселением по землям и весям? Традиционные ценности — это хорошо, но к ним обществу нужно еще и прийти. А это не происходит в одночасье и вообще тяжело дается на урбанизированных территориях.

Первые впечатления от форума

Первый день работы форума оставил двоякое впечатление. С одной стороны, очень нравится, что на форуме есть свобода мысли, высказывают довольно критические замечания в адрес правительства. С другой стороны, предлагаемые спикерами подходы к повышению рождаемости не убеждают — здесь господствуют какие-то крайности в виде «новой индустриализации» или «расселения мегаполисов». И не называются убедительные источники для таких грандиозных преобразований.

Патриотизм и традиционные ценности — это, конечно, замечательно. Но нужны реальные, действенные, работающие меры по подъему рождаемости. Каковыми могут быть повышение уровня жизни, снижение геополитической напряженности, красивый и вдохновляющий образ будущего, в котором должны жить дети. Человеку свойственно продолжение рода, но если будущее прекрасно, то и за множеством деток не заржавеет.

«Даст Бог зайку — даст и лужайку», — эта народная присказка уже не работает в мире жестокого и бездушного капитализма.