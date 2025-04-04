Демографическая ситуация в Татарстане улучшилась в начале 2025 года

В январе 2025 года естественная убыль населения в Татарстане составила 1,2 тысячи человек – это на 806 человек (или 40%) меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Улучшение демографических показателей связано с ростом рождаемости и снижением смертности. За первый месяц года в республике родились 2,8 тысячи детей – на 9,1% (или 240) больше, чем в январе прошлого года. Количество умерших сократилось на 13,1% (на 565 человек). Также увеличилось число зарегистрированных браков – 1,2 тысячи против 1 тысячи в январе 2024 года, а количество разводов, напротив, снизилось на 9,7% и составило 951 случай.

Тем не менее по итогам 2024 года естественная убыль населения в Татарстане составила 9,7 тысячи человек – на 53% больше, чем в 2023 году (6,3 тысячи). Особенно заметный рост показателя пришелся на последние два месяца года – с ноября по декабрь убыль увеличилась с 9,2 до 9,7 тысячи человек.

На федеральном уровне ситуация также ухудшилась: по данным Росстата, в 2024 году естественная убыль населения в России достигла 596,2 тысячи человек – это на 20,4% больше, чем годом ранее (495,2 тысячи).

Несмотря на общий рост смертности в стране, в Татарстане по итогам 2024 года зафиксирован самый низкий уровень смертности в Приволжском федеральном округе – 11,3 случая на тысячу человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на итоговой коллегии ведомства. Целевым показателем было снижение смертности до 10,3 случая на тысячу населения. В 2023 году этот показатель составлял 10,7.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещаний отмечал свое недовольство демографической ситуацией в регионе. По его словам, сегодня люди все чаще ставят личные интересы выше создания семьи, и дети появляются значительно позже. Согласно данным Татарстанстата, средний возраст женщин при рождении первого ребенка в республике составляет 29 лет.