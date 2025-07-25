Демограф Пожигайло рассказал, как поощрить россиян к рождению детей

Для формирования новых подходов к демографической политике в России был создан так называемый «демографический спецназ». Демограф, первый заместитель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей общественной палаты России Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что к работе в подобных структурах необходимо привлекать специалистов, обладающих глубокими знаниями в области демографии.

Он выразил сомнение в эффективности краткосрочных инициатив, назвав их «клиповыми наскоками», и добавил, что вопрос требует комплексного анализа. Пожигайло напомнил о позиции демографа Юрия Крупнова, который считает, что успешный демографический проект можно сравнить с масштабом атомного проекта времен Берии – решить его усилиями «спецназа» невозможно.

По мнению эксперта, стратегия должна включать четкую систему мотивации. Например, можно поощрять рождаемость через налоговые льготы для предпринимателей, особенно в малых городах и сельской местности. Это, по его словам, способствовало бы не только увеличению числа детей в семьях, но и развитию малого бизнеса и экономики в целом.

Пожигайло также указал, что ранее у людей была понятная жизненная перспектива, связанная с хозяйственным укладом, что стимулировало рождаемость. Сегодня же нужны иные стимулы, но система должна оставаться целостной.

Он добавил, что идея «спецназа» может быть перспективной, если за ней будет стоять мощный аналитический центр, выполняющий функции исследовательского института и пилотной площадки.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».