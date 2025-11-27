news_header_top
Общество 27 ноября 2025 15:09

Около 1,2 млн детей родятся в России в 2025 году – демограф

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По предварительным данным, в 2025 году в России родится около 1,2 млн детей. Такой прогноз «Татар-информу» озвучил демограф Игорь Ефремов.

«Судя по тем тенденциям, которые были ранее, я могу приблизительно оценить, что по итогам текущего года в России должно родиться около 1,2 млн детей. Эти расчеты приблизительные, могут быть погрешности как в большую, так и в меньшую сторону», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за 2024 год, по данным Росстата, в России родилось 1,22 млн детей.

#рождаемость #демография #дети #прогноз #Россия
