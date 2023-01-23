Алексей Ракша: «Перепись прошла ужасно, огромное число людей в ней не участвовали»

«Во время переписи в России была самая высокая смертность. Я бы не открыл дверь переписчикам, так сделали и многие другие люди, поэтому перепись была обречена на провал», – говорит демограф Алексей Ракша. В интервью «Миллиард.Татар» он поделился мнением, куда могли «пропасть» 600 тысяч татар.

Алексей Ракша: «После 1989 года каждая перепись проходит все хуже и хуже. Но перепись 2021 года была самой плохой за всю историю страны» Фото: телеграм-канал «Демография от Ракши»

«Переписчик вообще может придумать абстрактных людей»

Как получилось, что численность населения во многих регионах России снизилась, но общая численность населения выросла до 147 млн человек?

Я считаю, что на самом деле она не выросла, потому что это приписки в регионах. Перепись прошла так ужасно, что огромное число людей не приняли в ней участие. По данным «Левады» (аналитический центр Юрия Левады включен в реестр иностранных агентов, – прим. Т-и), 41% населения не участвовало в переписи. Так безобразно перепись в истории нашего государства еще никогда не проходила.

Почему все так плохо прошло? Почему нельзя было все организовать, опрашивать людей как положено?

Во многих странах перепись откладывали и правильно делали. Проводить такое массовое мероприятие во время ковида глупо. Повышается смертность и снижается охват переписи, потому что разумные люди, конечно, не будут открывать дверь во время пандемии.

В России перепись переносили несколько раз. С осени 2020 года ее перенесли на весну. Весной все было неплохо, но ее все равно перенесли сначала на лето, потом – на осень. В последний раз ее перенесли из-за выборов и попали на самый пик самой страшной волны ковида. На тот момент в России была самая высокая смертность от ковида. Почему они не перенесли ее еще раз, я не понимаю. Я бы в такой ситуации не открыл переписчикам, как и любой нормальный человек, поэтому перепись была обречена на провал, особенно с нашей коррупцией, нашим разгильдяйством, пренебрежением к правилам.

После 1989 года каждая перепись проходит все хуже и хуже: перепись 2002 года была намного хуже, чем перепись 1989-го, перепись 2010 года была еще чуть хуже, но перепись 2021 года была самой плохой за всю историю страны, к сожалению. Многие данные переписи нельзя использовать вообще. То есть можно считать, что переписи в каком-то смысле не было.

Какая технология завышения или занижения численности населения используется?

Перепись проходит со слов, например. Приходит к вам переписчик, а вы говорите: «У меня тут в магазин отошла бабушка, а мой дядя отъехал, его там точно не перепишут, давайте здесь перепишем». Это еще самый невинный способ. Когда переписчик не ходит по квартирам или не может попасть в большинство квартир, ему выдают списки из паспортных столов. Он может вообще из головы придумать абстрактных людей. И вершина пирамиды – могут прогнать переписные листы два раза через считывающие машины, могут мухлевать с программным обеспечением. Способов много.

Это делается на местах, потому что Росстат не заинтересован в искажении результатов. А местные власти заинтересованы в том, чтобы численность населения как можно больше раздуть.

«Приходит к вам переписчик, а вы говорите: “У меня тут в магазин отошла бабушка, а мой дядя отъехал, его там точно не перепишут, давайте здесь перепишем”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем? Показать, что у нас люди не умирают?

Чтобы получить финансирование.

То есть на какие-то инфраструктурные объекты?

Конечно. Это все напрямую зависит от численности населения. Например, недавно выделяли грант на миллиарды рублей на строительство дорог по численности населения. Это выгодно в первую очередь местным властям. Это всегда во всем мире так, просто во всем мире есть система сдержек, противовесов, судов, надзора, контроля, а в России это не работает.

«Люди совершенно не заинтересованы в том, чтобы переписываться»

Почему перепись 2010 года оказалась достоверней переписи 2021 года?

Во-первых, в 2010 году не было ковида. За одиннадцать лет упали уровень доверия граждан к государству, качество управления, управленческих кадров.

То, что перепись проходила еще и на площадке Госуслуг, влияние какое-то оказало?

Это могло чуть-чуть реабилитировать перепись. Если бы не это, было бы еще хуже.

«Я считаю, что перепись должна быть обязательной, за неучастие должен следовать штраф» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вы сказали, что это худшая перепись. А какую перепись вы бы выделили как самую лучшую?

Переписи 1979 и 1989 годов.

То есть в советское время лучше переписывали? Более ответственно подходили?

Система была другая. Все сидели по прописке, все жестко контролировалось. Сейчас такое невозможно. Но факт остается фактом – качество тех переписей лучшее.

А как должна проходить идеальная перепись сейчас?

Я считаю, что перепись должна быть обязательной, за неучастие должен следовать штраф. Например, если человек не переписался, он лишается прав на какие-нибудь льготы, пособия, на какие-то значимые вещи, иначе люди совершенно не заинтересованы в том, чтобы переписываться. Я считаю, что должен быть не только пряник, но и кнут.

А какой должна быть методика этой идеальной переписи?

Во-первых, из-за того, что люди во всем мире плохо участвуют в переписи, количество вопросов становится меньше, анкеты во всем мире становятся все короче и короче.

Во-вторых, все в большем числе стран создаются регистры населения, куда вы опять же обязаны выгружать информацию о себе. Там фактически вся ваша жизнь – браки, разводы, налоги, дети, имущество, прописка и все остальное. Они есть во многих скандинавских странах, во Франции. И если такой реестр создан и люди доверяют государству, если информация обновляется своевременно, к реестру подключаются все другие базы. Фактически необходимость в сплошной переписи пропадает и периодически проводятся проверочные переписи, то есть обследуется несколько процентов населения. Допустим, во Франции есть скользящая перепись, когда 2% населения опрашивается каждый год. Но больших переписей уже нет.

Чем больше страна, чем больше ее части не похожи друг на друга, чем больше коррупция, чем меньше люди доверяют государству, тем хуже это работает. В США участие в переписи прописано в Конституции, она должна проходить каждые десять лет. Но количество вопросов постоянно снижается. Хотя недавно в Казахстане прошла перепись, там было гораздо больше вопросов, чем у нас, – 80. Но она прошла лучше, чем в России.

На Госуслугах же есть вся эта информация. Может, оттуда все брать?

Госуслуги могут быть подмогой или основой для построения регистра населения. На самом деле, регистр населения сейчас создается, как нам говорят. В 2030 году, если мы все будем живы, его данные должны будут совмещаться с переписью населения. Якобы после этого необходимость в переписи должна отпасть. Но так далеко я не загадываю, тут бы еще полгода прожить, и уже хорошо.

«Татары – одна из самых устойчивых наций в Поволжье»

600 тысяч татар за 10 лет исчезли по результатам переписи. Как так получилось?

Это приписки. Большая часть как раз приходится на Башкортостан и, может быть, на махинации в других регионах. Это повторение ковидной истории – во время пандемии в Башкортостане тоже искажали данные.

«Возможно, татары ассимилируются, но не с такой большой скоростью» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам переписи 16 млн человек не указали национальность. Есть мнение, что часть татар могла потеряться там. 16 млн человек – почему такая большая цифра?

Это еще не большая цифра, это накрученный результат. На самом деле, еще больше людей не указало национальность, потому что просто не участвовало в переписи. По данным «Левады» (аналитический центр Юрия Левады включен в реестр иностранных агентов, – прим. Т-и), в переписи не участвовал 41% населения. Можно считать, что разница – это искусственные «зарисовки» национальности.

К нам тоже никто не пришел, это правда.

Перепись провалена. Нельзя доверять данным по численности, брачному состоянию, национальности. А вот данным по рождаемости можно доверять, я считаю, потому что по статистике по рождаемости 27% не ответили на вопрос, а в Москве больше 50% не ответило на этот вопрос. Это ближе к истине. Если вы видите, что 90% ответили на какой-то вопрос, то вам, скорее всего, подсовывают лажу, потому что в переписи в принципе приняли участие, видимо, порядка 58-59% вообще всех.

Приводят такие данные, что за 20 лет в России потерялось 1 млн носителей татарского языка. Такое возможно?

Я думаю, что скорее нет, чем да. Возможно, татары ассимилируются, но не с такой большой скоростью. Все-таки татары – одна из самых устойчивых наций в Поволжье наряду с чувашами и башкирами. А вот мордва, удмурты, марийцы ассимилируются быстрее, то есть финно-угорские народы ассимилируются быстрее, чем тюркские.

Алексей Ракша – демограф, независимый эксперт.

Родился 14 сентября 1978 года в Москве.

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет банковского дела по специальности «финансы и кредит».

Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики, институте демографии, специальность «демография» (магистратура, аспирантура).

Преподавал в ВШЭ.

В 2014-2020 гг. работал в Управлении статистики населения и здравоохранения Росстата.



Гуландам Фатхуллина, «Миллиард.Татар»

