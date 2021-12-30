Демодень Московского акселератора прошел на площадке Страхового дома ВСК

Страховой Дом ВСК в качестве партнера Московского акселератора принял на своей площадке гостей и участников трека Digital Health.

Трек Digital Health посвящен поиску перспективных решений в сфере цифрового здравоохранения. Акселерационная программа реализована Агентством инноваций города Москвы. В сентябре стартовал прием заявок в акселератор, заявки подали более 350 команд. В течение нескольких месяцев эксперты страховой и фармацевтической отраслей работали с командами, изучали предложения и инновационные идеи.

На площадке Страхового Дома ВСК состоялся Demo Day с участием партнеров, гостей и топа-30 лучших команд-участниц акселератора. Гости и участники отметили новогоднюю и очень гостеприимную атмосферу, а жаркие дебаты партнеров о цифровизации затянулись до вечера.

Фото: © Страховой Дом ВСК

«Благодарю Агентство инноваций города Москвы за приглашение к участию и организацию этого трека. Могу сказать от всего страхового рынка, что тренд Digital Health — это будущее как страхования, так и всего человечества. Мы были в предвкушении того, какие у нас будут кейсы, команды, идеи. Demo Day показывает отличный результат работы всех — партнеров, команд, организаторов этого трека. Очень интересные и разнообразные решения представлены командами, и мы идем в новый год с новыми идеями и планами по их реализации», — отметила член совета директоров и заместитель генерального директора блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.