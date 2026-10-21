Демидов и Антропов обсудили проведение чемпионата России по бадминтону в Казани

Фото: Источник пресс-служба Счетной палаты РТ

21 октября в Счетной палате Татарстана прошла встреча главы ведомства и председателя Наблюдательного совета Федерации бадминтона РТ Алексея Демидова с президентом Национальной федерации бадминтона России Андреем Антроповым.

Стороны обсудили подготовку и проведение чемпионата России по бадминтону, который стартовал сегодня на кортах «Центра бадминтона» в Казани. В турнире сыграют около 180 спортсменов из 18 регионов. Татарстан на соревнованиях представят Евгения Косецкая, Сергей Сирант и Никита Мулеев.

«Сегодня Татарстан — лидер в развитии бадминтона в России. Надеюсь, что татарстанцы не останутся без золотых медалей и на этом первенстве страны. Что не раз уже и доказывали раньше. В частности, на Играх БРИКС в 2024 году из 7 разыгранных пять медалей — и из них три золота — завоевали татарстанцы!» — подчеркнул Антропов.

Алексей Демидов рассказал руководителю Национальной федерации бадминтона о развитии этого вида спорта в республике. В частности, о перепрофилировании одного из спортивных объектов в Мензелинске в центр развития бадминтона, а также о перспективе строительства ещё одного центра бадминтона в Зеленодольском муниципальном районе.

Отмечалось, что в районе на базе общеобразовательных школ организована регулярная учебно-тренировочная работа, и это способствует ежегодному росту числа детей, желающих заниматься бадминтоном. При этом нехватка тренировочных площадей ограничивает создание новых учебных групп.

Федерация бадминтона РТ обратилась к Раису Республики Татарстан с просьбой о возведении в 2027 году Центра бадминтона в микрорайоне «Салават Купере». Это обеспечит доступность объекта для жителей села Осиново, микрорайонов «Салават Купере» и «Радужный», а также для населения северной части Казани.

В завершение встречи Алексей Демидов вручил Андрею Антропову почетную медаль «15 лет Федерации бадминтона Республики Татарстан» за активный вклад в развитие бадминтона в Татарстане.