Дементьев рассказал, что станет определяющим в матче между «Ак Барсом» и «Металлургом»

Фото: ak-bars.ru

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что в серии полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» определяющим станет игра в неравных составах.

- Какие ожидания от серии «Металлург» — «Ак Барс»?

- Команды совершенно разного стиля. У Казани мощная команда с сумасшедшим давлением, у Магнитогорска техничная, лёгкая и подвижная. Игра в неравных составах будет определяющим - сказал Дементьев корреспонденту «Чемпионата».

Первый матч 1/2 финала плей-офф «Металлург» - «Ак Барс» стартует 25 апреля в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало – в 14:00 мск.