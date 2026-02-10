Дементьев о результатах Коростелева и Непряевой: Здесь нет ничего страшного - это спринт

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил выступления российских лыжников, Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, не прошедших квалификацию классического спринта на Олимпиаде-2026.

«Здесь ничего страшного не произошло, потому что это спринт. Если говорим о сегодняшнем дне, всякое может быть. Любая оплошность в спринте — и всё, не прошел», – сказал Дементьев корреспонденту «Чемпионата».

Также он отметил, что спринт не был сильной стороной российских спортсменов, поехавших в этом году на Олимпиаду. При этом Дементьев предположил, что в дистанциях россияне должны проявить себя лучше. К финишу Коростелев пришел 35-м, а Непряева – 36-й.

«Я думаю, оценку непопадания Коростелева в топ-30 в спринтах на Олимпиаде лучше дадут специалисты, которые находятся непосредственно там и работают с ним. Потому что я ничего не видел и не могу объективно сказать, почему у Коростелева не получилось», – добавил олимпийский чемпион.

Ближайшее участие российских лыжников на Олимпиаде пройдет в раздельном старте свободным стилем 12 (женщины) и 13 (мужчины) февраля.

Зимние Олимпийские игры – 2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В рамках Игр участие принимают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта.