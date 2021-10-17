Деловые женщины РТ посетили Полпредство республики в Москве

Представительницы общественной организации «Деловые женщины Татарстана» посетили Полпредство Татарстана, передает его пресс-служба.

С ними встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.

Он подчеркнул, что в представительстве функционирует несколько клубов по интересам, и в их составе много женщин, достигших больших высот в разных сферах деятельности.

«Деловые женщины Татарстана» прибыли в Москву с однодневным визитом и за это время успели посетить Бизнес-школу «Сколково», Полпредство, принять участие в работе форума «Женщина третьего тысячелетия», а вечером сходили в один из столичных театров.

Огранизация под руководством Лианы Багавиевой объединяет порядка 300 бизнес-леди республики.