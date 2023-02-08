Деловые переговоры и знакомство с экономикой: в Казань прибыли парламентарии из Минска

Делегация Минского областного Совета депутатов во главе с Председателем Совета Натальей Якубицкой прибыла сегодня в Казань с рабочим визитом. Поездка была запланирована в рамках подписанного 1 июля 2022 года в Гродно соглашения о сотрудничестве Госсовета Татарстана с Минским областным Советом депутатов. Об этом сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

«В программе трехдневного пребывания делегации – деловые переговоры и знакомство с экономическим потенциалом и агропромышленным сектором республики, а также встреча с активом общественной организации белорусов Казани “Спадчына” в Доме дружбы народов Татарстана», – отметили в пресс-службе.

Завтра с делегацией встретится Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. В составе делегации в Казань прилетели также депутаты Минского областного Совета Дмитрий Давыдов, Татьяна Ярота и Виктор Чеботарь.