«Деловая Россия» и РЭЦ договорились о поддержке экспортных компаний Татарстана

В Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» подписан меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром и Татарстанским региональным отделением «Деловой России».

Документ подписали сопредседатель татарстанского отделения организации Рустам Исмаилов и руководитель представительства РЭЦ в Казани Светлана Боброва.

Соглашение направлено на развитие экспортной деятельности предпринимателей Татарстана, повышение информированности о мерах господдержки, содействие выходу компаний на внешние рынки, расширение международной кооперации и сопровождение экспортных проектов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Стороны договорились совместно выявлять компании с экспортным потенциалом, проводить диагностику их готовности к выходу на внешние рынки и направлять их к инструментам поддержки Российского экспортного центра. Также планируется подготовка предложений по совершенствованию механизмов поддержки бизнеса.

«Для татарстанских компаний экспорт сегодня – это целая цепочка из десятка практических задач. Именно на этих этапах предпринимателям особенно важна компетентная инфраструктура поддержки. Меморандум с Российским экспортным центром позволит нам системнее выявлять экспортно ориентированные компании, помогать им проходить первичную диагностику готовности к внешним рынкам и быстрее подключать к действующим инструментам РЭЦ. Для бизнеса Татарстана это возможность сокращать путь от интереса к экспорту до реальной сделки», – отметил сопредседатель Татарстанского отделения «Деловой России» Рустам Исмаилов.

Также стороны намерены обобщать проблемные вопросы экспортеров и готовить предложения по совершенствованию правоприменительной практики и механизмов взаимодействия бизнеса с институтами поддержки.