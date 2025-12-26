news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 10:06

«Деловая Россия» и АИР Татарстана договорились о совместном развитии инвестпроектов

Читайте нас в
Телеграм
«Деловая Россия» и АИР Татарстана договорились о совместном развитии инвестпроектов
Фото: пресс-служба татарстанского отделения «Деловой России»

Итоговое заседание татарстанского отделения «Деловой России» состоялось в Казанском Кремле. Участники встречи обсудили результаты работы за 2025 год и определили стратегию развития предпринимательства в республике на ближайшее будущее.

Исполнительный директор отделения Булат Насыйбуллин представил отчет о проектах организации. В дискуссии приняли участие представители власти: руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина, председатель комитета Госсовета по экономике Рягат Хусаинов и первый замминистра экономики Наталья Кондратова.

Стороны обсудили приоритеты во взаимодействии бизнеса и государства, уделив особое внимание мерам поддержки и улучшению инвестиционного климата.

Ключевым событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Деловой России» и Агентством инвестиционного развития РТ. Документ предусматривает совместную работу над инвестпроектами и создание новых возможностей для бизнеса.

Завершилось мероприятие награждением. «Деловая Россия» и Министерство экономики республики отметили предпринимателей и партнеров, внесших вклад в развитие делового сообщества региона.

#соглашение о сотрудничестве #АИР РТ #Деловая Россия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025