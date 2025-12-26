«Деловая Россия» и АИР Татарстана договорились о совместном развитии инвестпроектов
Итоговое заседание татарстанского отделения «Деловой России» состоялось в Казанском Кремле. Участники встречи обсудили результаты работы за 2025 год и определили стратегию развития предпринимательства в республике на ближайшее будущее.
Исполнительный директор отделения Булат Насыйбуллин представил отчет о проектах организации. В дискуссии приняли участие представители власти: руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина, председатель комитета Госсовета по экономике Рягат Хусаинов и первый замминистра экономики Наталья Кондратова.
Стороны обсудили приоритеты во взаимодействии бизнеса и государства, уделив особое внимание мерам поддержки и улучшению инвестиционного климата.
Ключевым событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Деловой России» и Агентством инвестиционного развития РТ. Документ предусматривает совместную работу над инвестпроектами и создание новых возможностей для бизнеса.
Завершилось мероприятие награждением. «Деловая Россия» и Министерство экономики республики отметили предпринимателей и партнеров, внесших вклад в развитие делового сообщества региона.