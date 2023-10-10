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Дело жительницы Мариуполя, готовившей теракт на референдуме, направили в суд
Уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Мариуполя, подозреваемой в подготовке теракта в день проведения референдума на одном из избирательных участков, передано в суд. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.
Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая, по версии следствия, по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ.
Навальная обвиняется в покушении совершения взрыва и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых устройств.
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