Дело жительницы Мариуполя, готовившей теракт на референдуме, направили в суд

Уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Мариуполя, подозреваемой в подготовке теракта в день проведения референдума на одном из избирательных участков, передано в суд. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая, по версии следствия, по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ.

Навальная обвиняется в покушении совершения взрыва и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых устройств.