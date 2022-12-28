Дело завели на главу казанской фирмы, который скрыл от налоговой 45 млн рублей

В Татарстане 44-летний руководитель ООО «Кристанваль-Казань» подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2016-2019 годах глава компании внес в налоговые документы ложные сведения об взаимоотношениях с контрагентами, таким образом скрыв от налоговой 45 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Во время обыска в доме бизнесмена были изъяты золотые слитки общим весом 2 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».