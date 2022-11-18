Дело завели на депутата сельского поселения из РТ, ее подозревают в присвоении 430 тысяч

Как полагают следователи, в прошлом году директор ООО «Сатурн-Урал», депутат Совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района из-за малого количества заготовленного хозяйством корма для крупного рогатого скота решила купить его у третьих лиц. В организацию поставили почти полторы тысячи тюков с сеном.

С учетом всех расходов стоимость корма составила более 2,5 миллиона рублей. Депутат перевела на свою банковскую карту более 2,9 миллиона рублей – эту сумму оформили якобы для оплаты сена. Оплатив доставку корма, глава «Сатурн-Урал» забрала себе оставшуюся разницу в 438 тысяч рублей.

На нее возбудили уголовное дело за присвоение денег. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.