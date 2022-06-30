Дело завели на чиновников из Елабуги, которые перекрыли грейдером проезд к предприятию

В Елабужскую городскую прокуратуру обратился директор ООО «Жилище-Строй». Он рассказал, что должностные лица МУП «Управление благоустройство и озеленение» и исполкома Елабужского района перекрыли автогрейдером проезд к производственной базы ООО «Жилище-Строй». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Своими поступками чиновники помешали нормальной работе предприятия.

Прокуратура провела проверку по факту произошедшего. Собранные материалы были направлены в следком, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».