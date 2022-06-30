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Ру Тат
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Происшествия
30 июня 2022  12:25
Полина Шевчук

Дело завели на чиновников из Елабуги, которые перекрыли грейдером проезд к предприятию

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В Елабужскую городскую прокуратуру обратился директор ООО «Жилище-Строй». Он рассказал, что должностные лица МУП «Управление благоустройство и озеленение» и исполкома Елабужского района перекрыли автогрейдером проезд к производственной базы ООО «Жилище-Строй». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Своими поступками чиновники помешали нормальной работе предприятия.

Прокуратура провела проверку по факту произошедшего. Собранные материалы были направлены в следком, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

#Прокуратура РТ #Уголовное дело
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