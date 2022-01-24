Дело возбуждено после зверской расправы челнинца с женой и ее сестрой

После того, как житель Челнов зарезал свою 20-летнюю жену и ее 18-летнюю двоюродную сестру в селе Мелекес, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что челнинец зарезал свою жену и ее сестру спустя три дня после свадьбы. После жестокой расправы молодой человек взял ружье у своего отца и застрелился в автомобиле на стоянке в Елабужском районе републики.