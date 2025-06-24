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Происшествия 24 июня 2025 12:59

Дело возбудили после того, как в Шереметьево мужчина кинул на пол двухлетнего ребенка

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка на территории аэропорта Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, накануне мужчина, находившийся под воздействием наркотиков в зоне прилета, внезапно схватил двухлетнего ребенка и со значительной силой бросил на пол.

Пострадавшего мальчика доставили в Детский консультативно-диагностический центр имени Л. М. Рошаля. На данный момент он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Медицинский персонал оказывает ему всю необходимую помощь.

Злоумышленник задержан правоохранительными органами.

#Уголовное дело
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