Дело возбудили после того, как в Шереметьево мужчина кинул на пол двухлетнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка на территории аэропорта Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, накануне мужчина, находившийся под воздействием наркотиков в зоне прилета, внезапно схватил двухлетнего ребенка и со значительной силой бросил на пол.

Пострадавшего мальчика доставили в Детский консультативно-диагностический центр имени Л. М. Рошаля. На данный момент он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Медицинский персонал оказывает ему всю необходимую помощь.

Злоумышленник задержан правоохранительными органами.