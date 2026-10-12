Дело возбудили на подростка, насмерть сбившего на авто женщину в Казани

На 15-летнего подростка, который, находясь за рулем легковушки, насмерть сбил женщину в Казани, завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Напомним, трагедия произошла накануне поздним вечером на улице Карагандинской. Школьник за рулем «Лады» 14-й модели сбил женщину, шедшую по краю дороги. После этого подросток бросил авто и сбежал с места ДТП. Женщина скончалась на месте. Полиция установила, что в момент происшествия паренек был пьян. Машину он приобрел самостоятельно, водительских прав у него, разумеется, не было.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.