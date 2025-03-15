Дело возбудили на обидчиков подростка, собиравшихся протащить его на тросе за авто

В комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России к Александру Бастрыкину обратилась мать 16-летнего подростка из Казани. Она рассказала, что в новогоднюю ночь ее сына жестоко избили.

Молодые люди, с которыми у подростка до этого произошел конфликт, угрожая расправой, заставили его выйти на улицу. Привязали его тросом к автомобилю, собираясь волочить по земле. Подросток, защищаясь, распылил в сторону напавших на него перцовый баллончик. После чего его избили.

Ему потребовалась помощь медиков.

По словам матери, полицейские не применили мер к нападавшим. Более того, они сообщили ей, что за применение перцового баллончика ее сын будет привлечен к административной ответственности. После чего женщина обратилась к главе СК России.



Возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РТ Валерия Липского доклад о результатах расследования уголовного дела.