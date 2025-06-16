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Происшествия 16 июня 2025 14:45

В Татарстане бизнесмена обвиняют в налоговых махинациях на 28 млн

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В Татарстане начато расследование в отношении руководителя фирмы «Компания ТСЛ СПб». Его обвиняют в уклонении от уплаты 28 млн налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, с января 2018 по июнь 2020 года бизнесмен, совместно с неустановленным следствием лицом, вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. Это позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн рублей. Налоговые махинации были выявлены экономическими полицейскими.

В ведомстве отметили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

#Уголовное дело #налоги
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