В Татарстане бизнесмена обвиняют в налоговых махинациях на 28 млн

В Татарстане начато расследование в отношении руководителя фирмы «Компания ТСЛ СПб». Его обвиняют в уклонении от уплаты 28 млн налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, с января 2018 по июнь 2020 года бизнесмен, совместно с неустановленным следствием лицом, вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. Это позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн рублей. Налоговые махинации были выявлены экономическими полицейскими.

В ведомстве отметили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.