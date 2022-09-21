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Происшествия
21 сентября 2022  16:45
Полина Шевчук

Дело возбудил СК после того, как в детсаду Камских Полян воспитатель ударил ребенка

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после того, как в Камских Полянах воспитатель ударил девочку. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Во время мониторинга СМИ следователи обнаружили видеозапись, на которой воспитатель детсада на прогулке несколько раз ударил 2-летнюю девочку.

Установлено, что события произошли 20 сентября 2022 года. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#избил ребенка #следком рт
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