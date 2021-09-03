Дело вора в законе Нейдера ушло в суд

В ближайшее время в Верховный суд Татарстана поступит дело «вора в законе» Сергея Нейдерова, больше известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. 59-летнему мужчине предъявлены обвинения сразу по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что Нейдер стал главой криминалитета республики. По данным агентства, короновал Сергея Нейдерова вор в законе Роман Сычев (Сыч).

Имя поддержку в криминальных кругах, Сергей Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

Нейдера задержали в марте 2021 года. Во время обыска в его доме обнаружили записи о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги.

Свою вину он не признал. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

