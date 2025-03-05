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Происшествия 5 марта 2025 18:29

Дело в РТ возбудили после того, как врачи ЦРБ получили выплаты за липовых пациентов

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В прошлом году работники ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ» внесли фиктивные сведения о нахождении на стационарном лечении в Юхмачинской участковой больнице 13 жителей Алькеевского района Татарстана.

При этом, на самом деле пациенты на стационарном лечении не находились и медицинские услуги не получали.

В результате служебного подлога больница незаконно получило выплаты от страховой компании за липовых пациентов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Ход следствия находится на контроле прокуратуры.

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