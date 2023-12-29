«Дело в игроках, тренеры ни при чем»: как Билл меняет «Ак Барс», и что не так с командой

«Ак Барс» уступил «Металлургу» со счетом 1:4. Единственную шайбу у «барсов» забросил Артем Лукоянов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перезагрузки вновь не произошло или почему Билл стал откровенным с журналистами?

Огненный день дедлайна в КХЛ, наконец, расставил все по своим местам. Эпопея Дамира Жафярова завершилась тройным обменом, в результате которого форвард отправился покорять омский «Авангард». Очередная надежда, что уж хотя бы это событие станет моментом сброса тянущего команду вниз балласта. Присутствие в клубе конфликта интересов и хоккеиста, недовольного своим положением явно не способствовало хорошей атмосфере в раздевалке.

Доселе ни новые приобретения, ни перерывы так пока и не стали стартовой площадкой для выхода «Ак Барса» из затяжного кризиса.

Игра с «Металлургом» показала, что и на этот раз никакой шоковой терапии не произошло. Команда болеет все тем же. Это – удручающая дисциплина, плохая реализация и отсутствие «огня». По сути, весь поединок – от первой до 60-й минуты встречи прошел под диктовку гостей.

«С нашей стороны была хорошая игра, мы контролировали процесс, много владели шайбой, заставляли соперника удаляться. Хорошо использовали большинство, при этом практически ничего не позволили создать в нашей зоне. Считаю, что победили заслуженно», – отмечал на пресс-конференции наставник «Металлурга» Андрей Разин.

Андрей Разин: «С нашей стороны была хорошая игра, мы контролировали процесс. Считаю, что победили заслуженно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И поспорить с ним сложно. «Магнитка» перебросала «Ак Барс» почти в два раза (24:40), на треть провела больше времени в атаке (11:33 – 18:11). И если в предыдущих, даже проигранных матчах, «Ак Барс» эпизодами выдавал хорошие отрезки, то в этом казанцы вчистую выглядели на голову слабее соперника.

«Сейчас я вспомнить даже не могу когда… Мне обидно, когда другая команда на голову сильнее тебя, – разоткровенничался после игры капитан «барсов» Артем Лукоянов. – Я понимаю, если соперник на голову сильнее по составу. Да, у них очень хорошая команда, но у нас не хуже. Я не знаю, почему мы выглядим так. Мы должны выходить, биться и бороться», – сокрушался форвард.

Впрочем, Зинэтула Билялетдинов после поединка вновь отметил, что не видит никакой существенной проблемы. Мол, команда выглядит неплохо, но индивидуальные ошибки сделали свое дело.

«Я не вижу никаких панических настроений здесь. Мы работаем, трудимся. Да, тяжело, характер тренировок мы поменяли. Это надо перемолоть, ничего страшного в этом нет. Конечно, жалко, никто ведь не хочет проигрывать – ни я, ни игроки. Все вместе работаем. Надеюсь, выйдем из этого положения как можно быстрее», – пообещал Билялетдинов.

Зинэтула Билялетдинов: «Не вижу никаких панических настроений. Надеюсь, выйдем из этого положения как можно быстрее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этой пресс-конференции Зинэтула Хайдярович непривычно для себя уже не отшучивался на вопросы журналистов. Он просто выключил, наконец, эту защитную реакцию и стал серьезно объяснять, что происходит и отвечать по существу. И если уж в поведении тренера с журналистами произошли такие метаморфозы, значит дело действительно приобретает угрожающий характер.

«К тренерам вопросов нет, дело в нас». Амир Мифтахов сделал все, что мог, но…

Вернувшись после трехмесячного восстановления Амир Мифтахов уже успел показать неплохую игру в матче с «Сибирью». После матча в Новосибирске Билялетдинов признавал, что тренерский штаб ошибся, что не дал Тимуру Билялову передохнуть и не выпустил Мифтахова с первых минут.

Накануне 23-летний голкипер ожидаемо вышел в стартовом составе и сходу выдал сильнейший период. Амир только за первую двадцатиминутку показал весь свой арсенал красивых спасений – от ловли шайбы в «ловушку» в шпагате, до перемещения на щитках. Но когда остальная команда полностью оставляет тебя один на один с целой командой –даже куража не хвататет.

За первый период по воротам Мифтахова было нанесено 12 бросков. Казанские хоккеисты просто не успевали за «Магниткой», даже при условии, что никто от шайб не уворачивался. В один момент в меньшинстве Дмитрию Кателевскому сломали клюшку, так что команда оборонялась в три с половиной человека, и выстояла это меньшинство. Но удалений, в итоге, было так много, что рано или поздно и самопожертвование на льду перестало бы спасать. Так и произошло – под конец периода гости все-таки пробили Мифтахова. Всего за матч по его воротам «сталевары» нанесут 40 (!) бросков.

Мифтахов вышел в старте и сходу выдал сильнейший первый период. Но по ходу матча не выручил и он Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже после матча главный спикер «Ак Барса» Артем Лукоянов выдал очередную искреннюю речь, в которой прямым текстом заявил, что к тренерскому штабу вопросов быть не может – все дело в игроках. И разбирающиеся в хоккее люди «сами все видят».

«Правды никто не скажет. И я не скажу. Скажу одно – дело только в нас, игроках. Тренеры тут вообще ни при чем. В том сезоне, что, другие игроки были? Нет. Просто мы выполняли то, что нам говорили. А сейчас, не знаю, хотят они или не хотят, но пока мы не выполняем то, что говорят. Я говорю «мы», потому что мы коллектив и только наша командная работа может дать тот результат, как в том году», – подчеркивает Лукоянов.

На кого именно намекает автор единственной шайбы «барсов» в матче, остается только догадываться. За редким исключением, вопросы можно задать практически всем в команде. Вопросов нет только к Кириллу Семенову и четвертому звену. Лукоянов уже не единожды высказывал неудовольствие своими партнерами. То в одном из флэш-интервью он предлагал выйти в защиту вшестером, чтобы перестать пропускать. А на Кубке ТАНЕКО заявлял, что видимо партнеры из отпусков не вышли. Недовольство лидера команды растет, а значит, и атмосфера в раздевалке остается напряженной.

Артема понять можно. Он по-прежнему пытается делать все, что позволяют его технические данные. Но не видит такой же отдачи от партнеров.

«Дело только в нас, игроках. Тренеры тут вообще ни при чем. В том сезоне, что, другие игроки были? Нет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снова проблемы с дициплиной. Билл пытается достучаться до хоккеистов через прессу?

Недовольным капитан в этой игре остался и дисциплиной. Этот бич преследует «Ак Барса», как минимум, весь последний сезон. 12 минут штрафов стали уже стандартной картиной в матчах казанской команды. На этот раз «барсы» пошли дальше.

6:0 по штрафному времени было уже к первому перерыву. Как в такой ситуации справляться максимально нагруженному Мифтахову? Всего же по матчу «Ак Барс» наберет 14 минут штрафа. Ситуация настолько вывела из себя обычно сдержанного Билялетдинова, что он сам же поднял тему большого количества удалений, а потом и вовсе назвал фамилии. Нонсенс для главного тренера, склонного к ответам общими словами.

Тяжелый момент для команды. Я не могу сказать, что все плохо, но многие вещи у нас не получаются. Мы неплохо играли с «Автомобилистом», но из-за удалений проиграли матч. С «Сибирью» играли – то же самое, моментами неплохо играли. Сегодня 14 минут удаления – ну, куда это годится? Конечно, игра ломается, очень сложно потом перестраиваться. Есть вопросы к отдельным игрокам. Дисциплина, конечно, хромает. Я понимаю, что они не специально это делают, но есть глупые удаления, которые не позволяют нам играть правильно.

Вы сказали про дисциплину. Есть ли понимание, как это убирать?

Предпринимаем усилия. Но я еще раз говорю – удаления иногда несознательные. Тот же Кирилл Адамчук сегодня вывел шайбу за стекло, две минуты заработал. Что тут можно сказать? Да, он нарушил. Но что я могу сказать? Мы не молчим, на собраниях всё время обсуждаем и индивидуально разговариваем. Но пока не можем справиться с этим вопросом, – разъяснял Билялетдинов журналистам «дисциплинарную проблему».

«Тот же Кирилл Адамчук сегодня вывел шайбу за стекло, две минуты заработал. Что тут можно сказать?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако, стоит проговорить одну закономерность. Если проблема повторяется один или два раза – это совпадение. Если проблема не уходит из матча в матч – это система. И Билялетдинов не может не понимать такого простого факта. Объяснять причины, называя частности по каждой отельной игре – не есть понимание полной картины ситуации. Наставник с его стратегическим мышлением прекрасно знает, что систематическая проблема имеется, а частности в каждой игре – лишь ее симптомы.

Судя по форме поведения Билла на вчерашней пресс-конференции, он уже пробует новые способы достучаться до своих игроков. И если на собраниях не слышат, то возможно хоккеисты примут к сведению, когда проблема поднимется уже на страницах медиа, за пределами раздевалки и кабинета видеоразборов.

Так или иначе, нам такие изменения Билялетдинова нравятся. Больше откровенных разговоров с прессой и объяснений внутренних процессов – меньше домыслов.

Фото на анонсе: ak-bars.ru