Дело участника ОПГ «Азатовские» рассмотрят с участием присяжных

Участник преступной группы «Азатовские», которого обвиняют в покушении на убийство 27-летней давности, попросил рассмотреть его дело с участием присяжных. Об этом «Татар-информу» сообщили в Зеленодольском городском суде.

«Подсудимый заявил о рассмотрении дела с присяжными заседателями. Суд ходатайство удовлетворил», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 49-летнему жителю Зеленодольска предъявили обвинение в покушении на убийство, которое было совершено в августе 1998 года.

По версии следствия двое вооруженных мужчин несколько раз выстрелили в мужчину рядом с домом № 9 на улице Овражной в Зеленодольске. Тогда покушение было совершено на главаря группировки Курицына, который состоял в противоборстве с ОПГ «Азатовские». Участники группировки и совершили покушение на убийство. Курицын получил огнестрельные ранения, но остался жив.