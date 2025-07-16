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Происшествия 16 июля 2025 14:14

Дело участника ОПГ «Азатовские» рассмотрят с участием присяжных

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Участник преступной группы «Азатовские», которого обвиняют в покушении на убийство 27-летней давности, попросил рассмотреть его дело с участием присяжных. Об этом «Татар-информу» сообщили в Зеленодольском городском суде.

«Подсудимый заявил о рассмотрении дела с присяжными заседателями. Суд ходатайство удовлетворил», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что 49-летнему жителю Зеленодольска предъявили обвинение в покушении на убийство, которое было совершено в августе 1998 года.

По версии следствия двое вооруженных мужчин несколько раз выстрелили в мужчину рядом с домом № 9 на улице Овражной в Зеленодольске. Тогда покушение было совершено на главаря группировки Курицына, который состоял в противоборстве с ОПГ «Азатовские». Участники группировки и совершили покушение на убийство. Курицын получил огнестрельные ранения, но остался жив.

#суд присяжных #покушение на убийство #опг
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